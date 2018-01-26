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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Герасимец: «У „Зенита“ нет стратегии развития»

сегодня, 09:19

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поставил под сомнение разумность трансферной политики клуба из Санкт-Петербурга:

«Есть ощущение, что с трансферами аргентинцев вышел явный перебор, с этим я полностью согласен. Есть хорошая поговорка. Один бразилец - хорошо, два - отлично, три - опасно, четыре - катастрофа. Хотя она полушуточная и касается бразильцев, а не аргентинцев, но сполна отражает многое, что происходит сейчас в „Зените“.

Аргентинцы на 100% не отдаются на футбольном поле, создали в команде общину. Их все устраивает, они находятся на хороших условиях, знают, что не сегодня-завтра могут уехать в более сильный чемпионат. А что будет с „Зенитом“, их абсолютно не волнует. Уедут и забудут. А хотелось бы видеть, как они выходят на поле и умирают за эту команду. Полагаю, если бы аргентинцев было двое, например, Ригони и Паредес, то так бы и было. А их пятеро! На мой взгляд, в этом есть проблема.

У нас есть академия, свои игроки и школы. Почему мы выращиваем аргентинцев и не заботимся о своих футболистах? У „Зенита“ нет стратегии развития, поскольку наши футболисты не получают шанса появиться в основном составе. Раньше говорили, что „Зенит“ покупает звезд, которые будут блистать на чемпионате мира, а что в итоге получается? Маммана - разочарование, Краневиттер - очень нестабильный игрок, Дриусси начал в „Зените“ на эмоциях, но затем был незаметен и является блеклой тенью того Дриусси, который начинал чемпионат. Только Ригони и Паредес в какой-то степени оправдывают выданный им аванс и соответствуют уровню команды. Перебор легионеров никогда не идет на пользу. На мой взгляд, селекция должна быть точечной и продуманной. Она должна исходить не только от главного тренера. Есть селекционная служба, спортивные руководители, аналитический отдел, который знает всю ситуацию на рынке и в команде».

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Все комментарии
Sem25
Sem25 ответил Palex
сегодня в 12:24
Palex:
Может еще расскажешь, как в ЦСКА "приглашали " в приказном порядке? Или т считаешь,что блельщики в Риге или Ленинграде были довольны,когда у них забирали Балдериса или Дроздецкого?
Я все сказал, не надо троллить. Взрослый же человек, должен понимать, в какой системе жили.
Но сейчас другое время, в которое газпром перетащил советские прихваты. Это же полный бред! А строительство стадиона за бюджетные деньги? Это вообще как? Дальше - больше. Расходов фк газпром на строительство стадиона не понес, и объявил о своей супер прибыльности. Ребята, вы с ума сошли.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:04
А оно у него было когда нибудь ? Хотя во времена Кержакова было что то подобное...
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 11:58
Это было ясно давно. Повторюсь в который раз, это стало неизбежно в тот момент, когда появился Газпром. Сначала за счёт трудов Фёдорыча, Андреича и Власты это приносило успехи, команду удавалось постепенно "точечно усиливать",как стало модно выражаться позже. Были дорогие покупки, типа Тимохи и Данни, и они окупались во всех смыслах. Но в 12 году (всем понятно, о чём я) дегенаративная тенденция денежного мешка взяла верх над тенденцией футбола. Позже, при рыжей бороде из Португалии, это было закреплено как факт, окончательно и бесповоротно. Итого Зенит уже 6 лет как не играет.

Так какая может быть с тех пор стратегия? "У нас много денег, мы купим всех, и это принесёт нам заветный полуфинал ЛЧ"? Что-то пока не очень получается,как мне кажется. Но вы не волнуйтесь, оправдания всегда готовы - лимит, судьи, поля, московские журналисты. И если один проект прикажет долго жить, скажем, превращение команды в обслугу для двух стомиллионников, то не беда - через год накупим орду аргентинцев. Если и у них ничего не выйдет, то есть ещё много народов на планете Земля. Африканцы, например.

Только главное не забывать о том, как сейчас москвичей дразним с их "зулусами". Но это нормально - также забыли про то, что когда-то не могли позволить себе дорогих легов и жили за счёт своих воспитанников.И это в те годы, когда уже Торпедо могло позволить себе неслабых по меркам тогдашней Высшей Лиги бразилов.
Гордились этим, говорили про своих воспитанников, про зажравшуюся Москву, скупающую всё, что движется. Прошло 10 лет (а на самом деле даже меньше, просто действовать это стало не сразу, начало же было положено), и руководство Зенита начало заниматься ровно тем же самым. Только в бОльших масштабах. Но многие про это забыли,так жить проще. Если ты НЕ забыл, то ты - СПАРТАЧ!
Palex
Palex ответил Sem25
сегодня в 11:58
Может еще расскажешь, как в ЦСКА "приглашали " в приказном порядке? Или т считаешь,что блельщики в Риге или Ленинграде были довольны,когда у них забирали Балдериса или Дроздецкого?
korn3512
korn3512 ответил Sem25
сегодня в 11:52
Вон посмотришь в мире, везде нас пинают как хотят и ответить толком ничего не можем, акромя высказываний всякого рода "сожалений", а внутри страны беспредел полный и никто ничего не может сделать с этой оголтелой бандой питерских разбойников, тут они, внутри страны не подступны и не пререкаемы, в законе.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:52
Зенит это разочарование даже своих хотя и бывших футболистов и тем более всего населения Российской федерации. ПОСМЕШИЛИ НАРОД. ВМЕСТЕ С МАКАРОНОМ.
Sem25
Sem25 ответил Palex
сегодня в 11:50
Palex:
Т.е.в Созные времена наглая гегемония ЦСКА тебя устраивала?
ЦСКА в шайбе, был лучшим "проектом" в МИРЕ! Цель оправдывала средства. Очень многие мои сверстники в хоккее болели за ЦСКА а в футболе за другую команду. Тот ЦСКА был гордостью страны. Не стесняюсь признать, что я лично в хоккее подражал именно Макарову.
Что такое нынешний спорт от газпрома??? Жлобство и умопомешательство питерской власти и их земляков. Самые антинародные проекты, направленные на раскол в обществе(среди болельщиков) сделаны газпромом. Только слепой этого не видит и идиот этого не понимает.
Palex
Palex ответил Sem25
сегодня в 11:44
Т.е.в Созные времена наглая гегемония ЦСКА тебя устраивала?
korn3512
korn3512 ответил Sem25
сегодня в 11:42
Да, в футболе у путинойдовых что то пошло не так
Faustello
Faustello
сегодня в 11:34
Караул!!! Газовую трубу прорвало - сплошной Зенит сегодня в новостях!
Ща вся пенсия старушек через утечку уйдёт!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 11:30
Зенит только спасёт Святое ощищение пердивом.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Казанский
сегодня в 11:22
Расширяй кругозор, тогда и темы будут)
Удачи
Sem25
Sem25
сегодня в 11:10
сосиска в шайбе, Зенит в футболе. Ничего не изменится, при нынешней СПБэшной власти. Так и будем наблюдать это шоу социальных проектов.
Хоккей просто убили. Интерес к КХЛ падает. Кому интересно смотреть чемпионат, в котором все ясно?
Слава Богу, в футболе не добились своего.
korn3512
korn3512
сегодня в 11:09
    sir-5
    sir-5
    сегодня в 10:55
    Великое противоречие массового сознания российского общества : "Почему узбек-таджик,убирающий улицы и строящий повсеместно дома,тем самым приносящий ощутимую пользу-это "понаехавший чёрный",а дорогостоящий гастарбайтер футбольного цеха,не приносящий стране ни пользы,ни славы-это разумно и приемлемо".
    ЕдИт КрЫшА
    ЕдИт КрЫшА ответил Литейный 4
    сегодня в 10:55
    Литейный 4:
    Какая стратегия развития у пупсиков? Обтрясти пальмы и быть самой черной командой в РФПЛ? Ахахахаха!
    В Спартаке главная стратегия это работа с судейским корпусом!
    Казанский
    Казанский ответил AmG1991
    сегодня в 10:54
    AmG1991:
    И ему нужны самые дорогие детальки для игрушки,что-бы хвастаться перед друзьями)
    Бакланы они такие,любят блестящее)))
    Казанский
    Казанский ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:53
    Сергеевич вернулся 1:
    Зенит-игрушка Миллера и он хочет здесь и сейчас. Какая может быть стратегия?)
    Да это когда из грязи в князи,то всегда хочется посорить деньгами и похвастаться полуфиналами ЛЧ))
    Казанский
    Казанский ответил NoKerzhNoParty
    сегодня в 10:52
    NoKerzhNoParty:
    Ты понял все так, как способен понять Ты не виноват, наверное школы у вас такие
    Здоровья тебе и Степану,а то и поговорить не о чем))
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил AmG1991
    сегодня в 10:50
    Тарифы видел, а точной суммы никто не говорит
    Сколько люди тратят кубометров газа? Этого не пишут

    На среднее потребление тоже грех ссылаться, так же как и на среднюю зарплату по стране
    AmG1991
    AmG1991 ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:50
    Сергеевич вернулся 1:
    Зенит-игрушка Миллера и он хочет здесь и сейчас. Какая может быть стратегия?)
    И ему нужны самые дорогие детальки для игрушки,что-бы хвастаться перед друзьями)
    AmG1991
    AmG1991 ответил korn3512
    сегодня в 10:48
    korn3512:
    Вчера по Матчу сказками от Фурсенки кормили, о невероятной прибыльности зенита. Ложь,,, от и до
    Когда ты спонсор УЕФА,тебе можно все)Фурсенко вообще немного не в себе.Он думает что зенит-суперклуб😂
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:48
    Зенит-игрушка Миллера и он хочет здесь и сейчас. Какая может быть стратегия?)
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Казанский
    сегодня в 10:47
    Ты понял все так, как способен понять
    Ты не виноват, наверное школы у вас такие
    AmG1991
    AmG1991 ответил NoKerzhNoParty
    сегодня в 10:45
    NoKerzhNoParty:
    Ты говоришь о дороговизне газа, но и не знаешь сколько же платят за газ у нас) По логичнее меня будешь) Я же тебе написал, я понятия не имею сколько платят за газ в нашей стране В Европе дешевле потому, что у них дома греются не водой, как у нас, а тем же газом У нас в городе есть микрорайон, который полностью на газе У них тариф на этот газ дешевле, чем в других микрорайонах
    "Ты говоришь о дороговизне газа, но и не знаешь сколько же платят за газ у нас)
    По логичнее меня будешь)"
    -------------------
    Ты в каменном веке живешь?глянь в интернете)

    "В Европе дешевле потому, что у них дома греются не водой, как у нас, а тем же газом"
    ----------------------
    Вот же голова два уха!Я же тебе написал почему газ дешевле в европе.Внимательней читай)
    -------------------
    И вообще бензин не так важен как тот же самый газ для людей.У большинства и машин то нет)
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил AmG1991
    сегодня в 10:42
    Ты говоришь о дороговизне газа, но и не знаешь сколько же платят за газ у нас)
    По логичнее меня будешь)

    Я же тебе написал, я понятия не имею сколько платят за газ в нашей стране

    В Европе дешевле потому, что у них дома греются не водой, как у нас, а тем же газом

    У нас в городе есть микрорайон, который полностью на газе
    У них тариф на этот газ дешевле, чем в других микрорайонах
    AmG1991
    AmG1991 ответил Литейный 4
    сегодня в 10:41
    Литейный 4:
    Какая стратегия развития у пупсиков? Обтрясти пальмы и быть самой черной командой в РФПЛ? Ахахахаха!
    Ну вам то,радужным,виднее!Все на темненьких заглядываетесь,извращуги!😂
    korn3512
    korn3512 ответил Литейный 4
    сегодня в 10:38
    18-го марта опять зенит выберут) Самое главное Ни кто, кого не спроси за него голосовать не будет, но он как обычно процентов 80 +/- наберет. ))
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Литейный 4
    сегодня в 10:37
    Судя по всему с растения такая
    федун вторгся в африканские страны, начал выкачивать у них нефть (ведь деньги спартака не «народные»), а что бы те не давали отпора ворует их маленьких детишек афроамериканской внешности
    А что бы и те приносили бабло, выпускает их побегать раз в неделю по травке
    AmG1991
    AmG1991 ответил NoKerzhNoParty
    сегодня в 10:36
    NoKerzhNoParty:
    У меня на работе толе есть такой как ты Правда он уже пенсионер Тоже вечно кричит о том ценах у нас и ценах в европе Да только он уже не сможет понять как все происходит Компания продаёт свой товар стране, а какие цены выставит та страна решает не компания Ты то хотя бы ответь, сколько ты платишь за газ? казанскому видимо мама не разрешает говорить цифры, которые она платит за своего оболтуса двоечника
    Не ну мне нравится логика,ты тут расписываешь за дорожающий бензин,но за дорогой газ для своих ни слова)То что газпром имеет своих же людей,это ничего.Зато европецы просто засудили Газпром и добились снижения цен!А ты все о бензине)

    Не все в стране на газе сидят,и я в том числе)
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