Герасимец: «У „Зенита“ нет стратегии развития»

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец поставил под сомнение разумность трансферной политики клуба из Санкт-Петербурга:

«Есть ощущение, что с трансферами аргентинцев вышел явный перебор, с этим я полностью согласен. Есть хорошая поговорка. Один бразилец - хорошо, два - отлично, три - опасно, четыре - катастрофа. Хотя она полушуточная и касается бразильцев, а не аргентинцев, но сполна отражает многое, что происходит сейчас в „Зените“.

Аргентинцы на 100% не отдаются на футбольном поле, создали в команде общину. Их все устраивает, они находятся на хороших условиях, знают, что не сегодня-завтра могут уехать в более сильный чемпионат. А что будет с „Зенитом“, их абсолютно не волнует. Уедут и забудут. А хотелось бы видеть, как они выходят на поле и умирают за эту команду. Полагаю, если бы аргентинцев было двое, например, Ригони и Паредес, то так бы и было. А их пятеро! На мой взгляд, в этом есть проблема.

У нас есть академия, свои игроки и школы. Почему мы выращиваем аргентинцев и не заботимся о своих футболистах? У „Зенита“ нет стратегии развития, поскольку наши футболисты не получают шанса появиться в основном составе. Раньше говорили, что „Зенит“ покупает звезд, которые будут блистать на чемпионате мира, а что в итоге получается? Маммана - разочарование, Краневиттер - очень нестабильный игрок, Дриусси начал в „Зените“ на эмоциях, но затем был незаметен и является блеклой тенью того Дриусси, который начинал чемпионат. Только Ригони и Паредес в какой-то степени оправдывают выданный им аванс и соответствуют уровню команды. Перебор легионеров никогда не идет на пользу. На мой взгляд, селекция должна быть точечной и продуманной. Она должна исходить не только от главного тренера. Есть селекционная служба, спортивные руководители, аналитический отдел, который знает всю ситуацию на рынке и в команде».