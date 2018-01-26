Коман: «Если и уйду из „Баварии“, то только в ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман обещает задержаться в мюнхенском клубе надолго:

«Я в „Баварии“ точно задержусь на лет 5-6, но не скажу, что на 10 - мне к тому моменту будет 31. Но точно, что хочу остаться здесь на долгое время.

Если мне и придется однажды покинуть „Баварию“, то сделаю это только ради перехода в еще больший клуб. А такого клуба нет.

Остается один вариант - ПСЖ, который был моим любимым клубом, я играл там долгое время».

Напомним, недавно Коман продлил контракт с «Баварией» до 2023 года.