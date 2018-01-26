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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Экс-форвард МЮ: «В футбольном менеджере я всегда покупал Акинфеева в свою команду»

сегодня, 17:12

Представители пресс-службы московского ЦСКА пообщалась с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннаром Сульшером, который нынче возглавляет «Мольде». И норвежцы, и «армейцы» проводят сбор в испанском Кампоаморе. 44-летний специалист вспомнил о товарищеском матче сборной Норвегии и сборной России в 2004 году, завершившемся в пользу скандинавской команды (3:2):

«Отлично помню троих игроков, которые сейчас в ЦСКА. Виктор Онопко уже закончил, а Акинфеев и Игнашевич продолжают карьеру. Мы забили три мяча, но в концовке пропустили два, и наш тренер был зол.

Что касается Акинфеева, который проводил тогда первый матч за сборную, то в дебютной игре можно пропустить три. Но то, чего потом добился Акинфеев, — просто фантастика. Вся его карьера доказывает, что это великолепный голкипер. Кстати, в футбольном менеджере я всегда покупал его в свою команду».

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 22:20
И правильно делал!
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:15
А я всегда тренировал ЦСКА, чтобы не заморачиваться с покупками.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил CSKA Rek
сегодня в 21:06
CSKA Rek:
ты бугор на соккере,один за 14 клубов РФПЛ ответ держишь? повторюсь еще раз,по мне,так лучше бы он не играл за сборную,пусть другие играют,посмотрели бы результат,Лунева я бы посмотрел в сборной,но ваших ни одного,ни второго близко бы не подпустил к воротам,да их и так ни кто не пустит,люди же все видят кто есть кто
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    сегодня в 20:58
    футбольный менеджер - это и есть уровень.. больше ни где и ни чего не предлагали....
    Кирилыч
    Кирилыч ответил CSKA Rek
    сегодня в 20:35
    CSKA Rek:
    Акинфеев лучший в России на данный момент-это факт и с этим могут не соглашаться только спартачи,или идиоты.В сборную постоянно почему-то,только его берут(все тренеры сборной в футболе ваще не волокут).Все кругом дураки,одни спартачи умные.
      CSKA Rek
      CSKA Rek ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 20:14
      Сергеевич вернулся 1:
      Какое мля семейство?). Если считаешь 14 клубов РФПЛ, тогда даа, для меня семейство). Акинфеев изжил своё, говорю, как болела росфутбола. Если бы ваш главбух не сидел в РФС и на такой должности, Акинфеева, как воротчика №1 уже забыли бы. Видимо ещё раз надо "79", чтобы дошло до коней, что всё. Ни психологически, ни морально, ваш вратарь ответственные матчи не тянет.
      ты бугор на соккере,один за 14 клубов РФПЛ ответ держишь? повторюсь еще раз,по мне,так лучше бы он не играл за сборную,пусть другие играют,посмотрели бы результат,Лунева я бы посмотрел в сборной,но ваших ни одного,ни второго близко бы не подпустил к воротам,да их и так ни кто не пустит,люди же все видят кто есть кто
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил CSKA Rek
      сегодня в 19:45
      CSKA Rek:
      да и не надо Акенфеева в сборную брать,пусть селихов стоит,я только за.Только лишь бы ваше семейство успокоилось,вы же спать и жрать не можете,вас коробит мл
      Какое мля семейство?). Если считаешь 14 клубов РФПЛ, тогда даа, для меня семейство). Акинфеев изжил своё, говорю, как болела росфутбола. Если бы ваш главбух не сидел в РФС и на такой должности, Акинфеева, как воротчика №1 уже забыли бы. Видимо ещё раз надо "79", чтобы дошло до коней, что всё. Ни психологически, ни морально, ваш вратарь ответственные матчи не тянет.
      CSKA Rek
      CSKA Rek ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 19:38
      Сергеевич вернулся 1:
      Голы пропущенные в ответственных матчах сборной-это факт. Остальное сантименты, блат и т.д и т.п. Все болелы с содроганием ждут матчи с участием сборной, а букмекерские компании Ирландии делают ставки, побьет свой рекорд Игарь в ЛЧ, или нет. Хватит тянуть, как резину Акинфеева, его лучшие годы позади, и это не видит только слепой, да цысковцы, про идиотов вообще молчу).
      да и не надо Акенфеева в сборную брать,пусть селихов стоит,я только за.Только лишь бы ваше семейство успокоилось,вы же спать и жрать не можете,вас коробит мл
      Заратустра
      Заратустра
      сегодня в 19:29
      Его рекорд действительно фантастика.
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил CSKA Rek
      сегодня в 19:14
        CSKA Rek
        CSKA Rek ответил Кирилыч
        сегодня в 18:51
        Кирилыч:
        Всему свое время. Селихов будет толковым кипером. А ваш акинфеев... уровень фнл. Может тащить и за себя и за защиту. А может ляпов натворить. Как и наш ребров.
        Акинфеев лучший в России на данный момент-это факт и с этим могут не соглашаться только спартачи,или идиоты.В сборную постоянно почему-то,только его берут(все тренеры сборной в футболе ваще не волокут).Все кругом дураки,одни спартачи умные.
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1 ответил Don trambon
        сегодня в 18:39
        43 твой Акинфей-это вечная память..)
        ROMA DROGBA
        ROMA DROGBA ответил Кирилыч
        сегодня в 18:39
        Кирилыч:
        Всему свое время. Селихов будет толковым кипером. А ваш акинфеев... уровень фнл. Может тащить и за себя и за защиту. А может ляпов натворить. Как и наш ребров.
        А знаешь, что общее у Малафеева и Селихова?
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1 ответил Don trambon
        сегодня в 18:36
        Свое можешь, что-нибудь придумать?). Или повторять, как попугай будешь?))
        Don trambon
        Don trambon ответил Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 18:36
        Сергеевич вернулся 1:
        Губа к мундштуку на морозе примерзла???). Ты о чем тромбон?)
        просто смиритесь) Акинфеев лучший кипер этого поколения) А ЦСКА>спартака))
        Don trambon
        Don trambon ответил Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 18:34
        Сергеевич вернулся 1:
        Губа к мундштуку на морозе примерзла???). Ты о чем тромбон?)
          Кирилыч
          Кирилыч ответил CSKA Rek
          сегодня в 18:27
          CSKA Rek:
          Читайте спартачи,что вам люди из футбольного мира пишут,про реброва и селихова вы такого ни где не прочитаете
          Всему свое время. Селихов будет толковым кипером. А ваш акинфеев... уровень фнл. Может тащить и за себя и за защиту. А может ляпов натворить. Как и наш ребров.
          Сергеевич вернулся 1
          Сергеевич вернулся 1 ответил Don trambon
          сегодня в 18:20
            Don trambon
            Don trambon ответил Сергеевич вернулся 1
            сегодня в 18:06
            Сергеевич вернулся 1:
            Нельзя верить такому закрытому клубу, как ЦСКА. По любому добавили отсебячины). У пресс-службы ЦСКА всегда всё в розовых тонах, везде и всюду рекордсмены сплошь.Не верю!..))
            и про розовые очки говорит болела Спартака? 16 лет лепетали про какое то величие середняка))0 или это вовсе не розовые очки, а слово начинающееся на Ш а заканчивающееся на Я?))0 скорее второе.
            морозз
            морозз
            сегодня в 18:04
            Пипец, Акинфеева оказываются уже и покупают...какая то у него рекордная покупка, очередная!
            dadish dade dadow
            dadish dade dadow
            сегодня в 18:01
            Если б не дырявые защитники в Цска, никакого антирекорда не было.
            dadish dade dadow
            dadish dade dadow ответил CSKA Rek
            сегодня в 17:58
            Акинфеев- сильнейший вратарь в рпл
            CSKA Rek
            CSKA Rek
            сегодня в 17:37
            Читайте спартачи,что вам люди из футбольного мира пишут,про реброва и селихова вы такого ни где не прочитаете
            Сергеевич вернулся 1
            Сергеевич вернулся 1
            сегодня в 17:30
            Нельзя верить такому закрытому клубу, как ЦСКА. По любому добавили отсебячины). У пресс-службы ЦСКА всегда всё в розовых тонах, везде и всюду рекордсмены сплошь.Не верю!..))
            311
            311
            сегодня в 17:27
            Сейчас семидырочные вылезут со своим экспертным мнением!)
            marvel777
            marvel777 ответил rzn88
            сегодня в 17:22
            rzn88:
            Дааа.... Акинфеев лучший! Я его тоже постоянно покупал в футбольном менеджере.
            в футбольном менеджере у меня и Янузай - Золотой мяч получал и Рэйвэл Моррисон был не хуже Хави) а защитник Базеля колумбиец Баланта так вообще просто монстр какой-то - круче всех цз на свете
            rzn88
            rzn88
            сегодня в 17:19
            Дааа.... Акинфеев лучший! Я его тоже постоянно покупал в футбольном менеджере.
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