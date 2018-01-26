Экс-форвард МЮ: «В футбольном менеджере я всегда покупал Акинфеева в свою команду»

Представители пресс-службы московского ЦСКА пообщалась с бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннаром Сульшером, который нынче возглавляет «Мольде». И норвежцы, и «армейцы» проводят сбор в испанском Кампоаморе. 44-летний специалист вспомнил о товарищеском матче сборной Норвегии и сборной России в 2004 году, завершившемся в пользу скандинавской команды (3:2):

«Отлично помню троих игроков, которые сейчас в ЦСКА. Виктор Онопко уже закончил, а Акинфеев и Игнашевич продолжают карьеру. Мы забили три мяча, но в концовке пропустили два, и наш тренер был зол.

Что касается Акинфеева, который проводил тогда первый матч за сборную, то в дебютной игре можно пропустить три. Но то, чего потом добился Акинфеев, — просто фантастика. Вся его карьера доказывает, что это великолепный голкипер. Кстати, в футбольном менеджере я всегда покупал его в свою команду».