Венгер: «Если Касорла сможет играть, подпишем с ним новый контракт»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла испытал серьезнейшие проблемы со здоровьем, но все еще планирует вернуться на футбольное поле. Наставник «канониров» Арсен Венгер рассказал, при каком условии с 33-летним футболистом заключат новый контракт:
«Все зависит от того, сможет ли он выступать на высоком уровне. Мы оценим его состояние по окончании сезона. Если Санти сможет играть, подпишем с ним новый контракт. Конечно, надо будет в этом убедиться.
Последние новости таковы — он намерен вернуться. Касорла перенес свою последнюю операцию».
А вообще более важно подписать его сынишку... еще годиков пять и он будет катать лучше всего состава пушкарей.
А вообще более важно подписать его сынишку... еще годиков пять и он будет катать лучше всего состава пушкарей.
Ведь тогда Арсенал очень бодро начал сезон и обыгрывал Челси 3-1.
А потом понеслось. Сломался Касорла и все пошло к чертям собачьим.
Вот на столько он поднимал класс команды. Когда он в форме конечно.
Кто знает, что было бы, если бы он отыграл весь тот сезон до конца...
Ведь тогда Арсенал очень бодро начал сезон и обыгрывал Челси 3-1.
А потом понеслось. Сломался Касорла и все пошло к чертям собачьим.
Вот на столько он поднимал класс команды. Когда он в форме конечно.
Кто знает, что было бы, если бы он отыграл весь тот сезон до конца...