Венгер: «Если Касорла сможет играть, подпишем с ним новый контракт»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла испытал серьезнейшие проблемы со здоровьем, но все еще планирует вернуться на футбольное поле. Наставник «канониров» Арсен Венгер рассказал, при каком условии с 33-летним футболистом заключат новый контракт:

«Все зависит от того, сможет ли он выступать на высоком уровне. Мы оценим его состояние по окончании сезона. Если Санти сможет играть, подпишем с ним новый контракт. Конечно, надо будет в этом убедиться.

Последние новости таковы — он намерен вернуться. Касорла перенес свою последнюю операцию».