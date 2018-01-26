Моуриньо проведет 100-й матч у руля МЮ в свой 55-й день рождения

Наставнику «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сегодня исполнилось 55 лет. Так совпало, что португальский специалист именно в этот день проведет юбилейный сотый поединок во главе манчестерского коллектива.

В 22:55 по московскому времени манкунианцы сразятся с «Йовилом» в 4-м раунде Кубка Англии.

Моуриньо возглавил «красных дьяволов» в мае 2016 года. С тех пор команда под его руководством одержала победу в Суперкубке Англии, выиграла Кубок Лиги и Лигу Европы.

Напомним, что на днях Моуриньо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».