Моуриньо: «Рэшфорду пока не хватает той зрелости в решениях, что была сегодня у Санчеса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал дебют Алексиса Санчеса за МЮ. Чилийский форвард в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Йовила» (4:0) отличился результативной передачей.

«Алексис – фантастическое усиление. Как и Андер [Эррера], все здорово приняли его в команде. Это потрясающий игрок для нас.

В воздухе висит вопрос, кто из игроков теперь будет вне заявки, но к нам это не относится. У МЮ фантастическая группа атаки, и теперь она стала немного более опытной. Маркус [Рэшфорд] пока что часто нервничает, чтобы принимать такие решения, какое сегодня принял Санчес, отдавая свою голевую передачу. Он добавит нашей команде этой зрелости в решениях».

Голевую атаку МЮ с участием Санчеса можно посмотреть здесь.