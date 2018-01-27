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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 17’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
22:45 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет10.55.11.3
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:3 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
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Юрий Газзаев ищет спонсоров для владикавказского «Спартака»

сегодня, 13:26

Новый генеральный директор владикавказского «Спартака» Юрий Газзаев, который также исполняет обязанности главного тренера, заявил, что клуб ищет новых спонсоров. 

«Многие состоятельные люди любят футбол. Но всегда должны быть дивиденды. Имиджевая благодарность — один момент. У меня есть предложение, чтобы люди становились совладельцами клуба. Не знаю пока, в какой форме это будет происходить, возможно, за счет акций, но свое предложение я озвучил руководству Северной Осетии. Обещали подумать.

Люди с опаской могут заходить в клуб, чтобы получить доверие и успокоиться, будет мое непосредственное участие в переговорах. Многие богатые люди заинтересованы в том, чтобы народ приходил на стадион и радовался футболу, чтобы создавать народу праздник. И те, кто ведет бизнес за пределами Осетии, уверен, болеют за команду и за республику, но они хоть и зарабатывают большие деньги, хотят, чтобы дивиденды доставались не отдельной группе людей, а всей республике. Поэтому команда должна быть открытая и понятная».

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Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 17:56
А старший не ищет?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:45
Нужны новые люди в руководстве клуба,нужно начинать с ноля.Газзаевы должны отойти в сторону от клуба. Все все видели и помнят,а память так просто не сотрешь.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 15:08
пес мог бы продать свои усы
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:06
КАКАЯ НАГЛОСТЬ!!!
GooSe25
GooSe25
сегодня в 14:44
Хотя ладно , могу рублей 500 вкинуть , мячик купите...))
GooSe25
GooSe25
сегодня в 14:42
У родственников спроси , Валера попилил с сыном Аланию, аж так что ничего не осталось. Что ж они не вкладываются в родной клуб ?)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 14:30
Когда то было интересным противостояние двух команд с именем Спартак...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 14:28
Юрию Газзаеву перед назначением нужно было поменять фамилию или взять псевдоним.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 14:13
Тогда уж надо полностью восстанавливать прошлое название - Спартак из Орджоникидзе )))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:09
Пусть брат и племянник отдадут деньги, которые украли у "Алании".
Klasse
Klasse
сегодня в 14:06
пёс-младший еще за аланию в тюрьме не посидел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:02
Старый ПЕС развалил команду, мелкий утопит её окончательно.
"Чтобы получить доверие и успокоиться, будет мое непосредственное участие в переговорах"
А ты типа авторитетный специалист, что тебе люди верить должны?.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:56
Хорошая была команда!
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 13:53
Менталитет кавказских людей совсем другой, если всё будет честно и открыто, то спонсоры для клуба найдутся, желаю удачи и возродить сильный как раньше был Владикавказский Спартак.
старина
старина
сегодня в 13:43
РусГидро раз уже подписалось)
борька
борька
сегодня в 13:37
В нынешнних условиях, это утопия, пердив и втордив, это полусуществовпние футбольных команд.Игроки бегают за гроши , без зрителей и всякого стимула
Казанский
Казанский
сегодня в 13:37
Газзаев "Алло,мы ищем 8 ов"
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