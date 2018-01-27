Юрий Газзаев ищет спонсоров для владикавказского «Спартака»

Новый генеральный директор владикавказского «Спартака» Юрий Газзаев, который также исполняет обязанности главного тренера, заявил, что клуб ищет новых спонсоров.



«Многие состоятельные люди любят футбол. Но всегда должны быть дивиденды. Имиджевая благодарность — один момент. У меня есть предложение, чтобы люди становились совладельцами клуба. Не знаю пока, в какой форме это будет происходить, возможно, за счет акций, но свое предложение я озвучил руководству Северной Осетии. Обещали подумать.



Люди с опаской могут заходить в клуб, чтобы получить доверие и успокоиться, будет мое непосредственное участие в переговорах. Многие богатые люди заинтересованы в том, чтобы народ приходил на стадион и радовался футболу, чтобы создавать народу праздник. И те, кто ведет бизнес за пределами Осетии, уверен, болеют за команду и за республику, но они хоть и зарабатывают большие деньги, хотят, чтобы дивиденды доставались не отдельной группе людей, а всей республике. Поэтому команда должна быть открытая и понятная».