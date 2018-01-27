«Крылья Советов» уступили польскому клубу на сборе в Турции

«Крылья Советов» продолжают готовиться ко второй части сезона в Турции. Сегодня самарцы уступили двенадцатой команде чемпионата Польши «Краковии» со счетом 0:2.

«Крылья Советов» (до 62 минуты): Конюхов, Бурлак, Ятченко, Надсон, Ткачук, Ланин, Георгиевский, Чочиев, Башкиров (Киселев, 22), Тихонов, Самодин.

«Крылья Советов» (c 62 минуты): Конюхов, Визнович, Мияйлович, Кулик, Гоцук, Таранов, Зотов, Соболев, Зинков, Немчанинов, Кленкин.

В этот же день «Крылья» проведут спарринг с азербайджанским «Нефтчи».