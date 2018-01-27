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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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22:45 19’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:3 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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Губернатор Тульской области прокомментировал возможность перехода Дзюбы в «Арсенал»

сегодня, 14:23

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Арсенал».

«Если это случится, то, конечно, Дзюба станет усилением для „Арсенала“. Есть вещи, которые я не могу раскрывать, не могу сказать, на каком уровне сейчас переговоры.

Дзюба - это высокооплачиваемый футболист. Понятно, что таких денег, какие он получал в „Зените“, у нас нет. Могу сказать, что дыма без огня не бывает. Вполне возможно, что такие переговоры действительно ведутся».

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Все комментарии
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 18:21
Самовары надо кипятить. Вот бревнышко и пригодится...
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 17:20
Да пусть переходит, лишь бы для Арсенала пользу приносил, может и получится что то.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:02
Дзюба популярный.......
Губернаторы радуются его приходу....
Второй человек в губернии...как никак....
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 16:35
в кредит возьмут,или рассрочку
soccer2014
soccer2014
сегодня в 16:04
Не разведчик как минимум, всю малину спалил
eaguar
eaguar
сегодня в 15:45
Удачи Арсеналу .
eaguar
eaguar
сегодня в 15:45
Дзюба и у нас может на лавке оказаться .
Брулин
Брулин
сегодня в 15:36
«Зенит» оплатит половину зарплаты Дзюбы и Новосельцева в «Арсенале»
eaguar
eaguar
сегодня в 15:26
Арсенал во весной обыграет ЦСКА , Зенит , Краснодар и Локомотив . А за аренду заплатит Зенит .
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:05
Привлечь спонсоров,зарплату зюбе уменьшить и все...
Jum13
Jum13 ответил Казанский
сегодня в 15:01
Казанский:
Дзюба - это высокооплачиваемый футболист. Понятно, что таких денег, какие он получал в „Зените“, у нас нет. ----------------------------- Пенсионеры и бюджетники Тульской области грустно вздохнули узнав про Дзюбу и перекрыли дороги в область((
Как будто тебе есть хоть какое-то дело до пенсионеров и бюджетников. Типичное спартаковское лицемерие
Морозовский
Морозовский
сегодня в 14:59
Коварные планы "Зенита" добрались и до "Арсенала"!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 14:55
Если денег нет, то откуда возьмете? Будете клянчить на дотацию у государства?
drug01
drug01
сегодня в 14:48
Как решить зарплату? Не надо было такую устанавливать,тогда бы он языком так не болтал????
Казанский
Казанский
сегодня в 14:41
Дзюба - это высокооплачиваемый футболист. Понятно, что таких денег, какие он получал в „Зените“, у нас нет.
-----------------------------
Пенсионеры и бюджетники Тульской области грустно вздохнули узнав про Дзюбу и перекрыли дороги в область((
Jum13
Jum13
сегодня в 14:38
Губернатор Тульской области прокомментировал возможность перехода Дзюбы в «Арсенал»:
- Das ist Fantastisсh!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 14:38
Легенда и капитан политпроекта, охотник за титулами, удачи тебе в Туле, ухахаха
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 14:32
Будет теперь Тёма радовать туляков, забивая пупсикам. Гыгыгы!
YRunner
YRunner
сегодня в 14:31
У вас крепкая команда и какая-то здюба вам только мешать будет.
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