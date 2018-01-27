Губернатор Тульской области прокомментировал возможность перехода Дзюбы в «Арсенал»:

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Арсенал».

«Если это случится, то, конечно, Дзюба станет усилением для „Арсенала“. Есть вещи, которые я не могу раскрывать, не могу сказать, на каком уровне сейчас переговоры.

Дзюба - это высокооплачиваемый футболист. Понятно, что таких денег, какие он получал в „Зените“, у нас нет. Могу сказать, что дыма без огня не бывает. Вполне возможно, что такие переговоры действительно ведутся».