«Зенит» оплатит Дзюбе и Новосельцеву половину зарплаты, когда они перейдут в «Арсенал»

Источник сообщил о финансовых деталях сделки по грядущему переходу футболистов «Зенита» Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева в тульский «Арсенал».
Стороны уже достигли договоренности по арендному соглашению. Футболисты, которые последние дни проводили в расположении второй команды «сине-бело-голубых», готовы пойти на более чем двукратное понижение окладов в «Арсенале». При этом половину зарплаты им будет перечислять «Зенит».
По неофициальной информации, оба игрока присоединятся к тулякам до конца этой недели.
Этот парень- довольно заурядный игрочина, и к тому же соответствует устаревшему для современного футбола игровому амплуа (страйкер типа столба).
На мой взгляд, Артему стоило бы завязывать с сознанием собственной исключительности, умерить (причем резко) финансовые претензии и определяться уже на пмж в любой из клубов РПЛ ниже 5 места.
При условии, конечно, что ГТ такого клуба сочтет полезным сделать ставку в атаке на столба..
Занять высокое место это не поможет, но наверняка поможет взять некоторые очки, как это и присходило в ростовский период этого игрока..
Дзюба- один из самых переоцененных игроков РПЛ, и это однажды неминуемо аукнется, так уж лучше самому сработать на опережение..
Арсенал- вполне подходящий вариант..
Хватит ли ума у Дзюбы понять это?
Ну..жизнь покажет..
Этот парень- довольно заурядный игрочина, и к тому же соответствует устаревшему для современного футбола игровому амплуа (страйкер типа столба).
На мой взгляд, Артему стоило бы завязывать с сознанием собственной исключительности, умерить (причем резко) финансовые претензии и определяться уже на пмж в любой из клубов РПЛ ниже 5 места.
При условии, конечно, что ГТ такого клуба сочтет полезным сделать ставку в атаке на столба..
Занять высокое место это не поможет, но наверняка поможет взять некоторые очки, как это и присходило в ростовский период этого игрока..
Дзюба- один из самых переоцененных игроков РПЛ, и это однажды неминуемо аукнется, так уж лучше самому сработать на опережение..
Арсенал- вполне подходящий вариант..
Хватит ли ума у Дзюбы понять это?
Ну..жизнь покажет..