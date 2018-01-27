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«Зенит» оплатит Дзюбе и Новосельцеву половину зарплаты, когда они перейдут в «Арсенал»

сегодня, 15:44

Источник сообщил о финансовых деталях сделки по грядущему переходу футболистов «Зенита» Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева в тульский «Арсенал».

Стороны уже достигли договоренности по арендному соглашению. Футболисты, которые последние дни проводили в расположении второй команды «сине-бело-голубых», готовы пойти на более чем двукратное понижение окладов в «Арсенале». При этом половину зарплаты им будет перечислять «Зенит».

По неофициальной информации, оба игрока присоединятся к тулякам до конца этой недели.

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 22:40
...хороший арсенал для Арсенала!!!!
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 20:07
Пинокиио, не надо тебе в тулу. Твое место среди лазурных!. У туляков же играть надо....
112910415
112910415
сегодня в 18:50
Арсенал сильно рискует
cska.78
cska.78 ответил PATRIOT1965
сегодня в 17:50
PATRIOT1965:
Ложь,чтобы Дзюба согласился на понижение зарплаты.... Скажите правду лучше людям,что зарплату в полном объеме будет выплачивать Зенит,а кормить игроков,одевать,обувать,обогревать будет Арсенал.
Половину своего оклада в Зените будет получать, половину в Арсенале еще поверю! Согласен, наглая ложь, о понижении зарплаты!
audioman
audioman
сегодня в 17:33
За титулами отправился
баск
баск
сегодня в 17:29
Вот сколько уже можно носиться с этим Дзюбой??

Этот парень- довольно заурядный игрочина, и к тому же соответствует устаревшему для современного футбола игровому амплуа (страйкер типа столба).

На мой взгляд, Артему стоило бы завязывать с сознанием собственной исключительности, умерить (причем резко) финансовые претензии и определяться уже на пмж в любой из клубов РПЛ ниже 5 места.
При условии, конечно, что ГТ такого клуба сочтет полезным сделать ставку в атаке на столба..
Занять высокое место это не поможет, но наверняка поможет взять некоторые очки, как это и присходило в ростовский период этого игрока..

Дзюба- один из самых переоцененных игроков РПЛ, и это однажды неминуемо аукнется, так уж лучше самому сработать на опережение..
Арсенал- вполне подходящий вариант..
Хватит ли ума у Дзюбы понять это?
Ну..жизнь покажет..
VIPded
VIPded
сегодня в 17:28
Источник сомнительный.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:54
Нормально договорились, туляки должны быть довольны.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:51
Дзюбе выгоднее числиться за вторым составом.Парень,кажись уже приехал,да и годы поджимают.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 16:48
Ложь,чтобы Дзюба согласился на понижение зарплаты.... Скажите правду лучше людям,что зарплату в полном объеме будет выплачивать Зенит,а кормить игроков,одевать,обувать,обогревать будет Арсенал.
eaguar
eaguar
сегодня в 16:43
Еще и доплачивать должны за то что игроки на поле .
Adolf33
Adolf33
сегодня в 16:41
Финишная прямая в погоне за титулами!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 16:13
А с Арсенала уж три очочка ! Не обессудьте, как говорится, а то вдруг не заиграют !
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 16:08
Даже с поижением своих окладов в два раза они уж точно не обеднеют.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 16:07
Свершилось!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:05
Дзюба играл, а Новосельцев только бородой хвастался.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:57
Могли бы и всю зарплату оплатить.
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