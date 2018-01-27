«Зенит» оплатит Дзюбе и Новосельцеву половину зарплаты, когда они перейдут в «Арсенал»

Источник сообщил о финансовых деталях сделки по грядущему переходу футболистов «Зенита» Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева в тульский «Арсенал».

Стороны уже достигли договоренности по арендному соглашению. Футболисты, которые последние дни проводили в расположении второй команды «сине-бело-голубых», готовы пойти на более чем двукратное понижение окладов в «Арсенале». При этом половину зарплаты им будет перечислять «Зенит».

По неофициальной информации, оба игрока присоединятся к тулякам до конца этой недели.