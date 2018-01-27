Аль-Хелаифи: «Неймар на 2000 % останется в ПСЖ в следующем сезоне»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заверил, что нападающий команды Неймар никуда не уйдет и в следующем сезоне. Пресса в то же время активно сватает бразильца в «Реал».
«Слухи о „Реале“? Я смеюсь, когда слышу об этом. Вы просите меня комментировать какие-то домыслы. Неймар фантастически играет, он счастлив в ПСЖ. У него пятилетний контракт. Впереди очень важные игры с „Реалом“, и все эти слухи - тактический ход. Мы не собираемся ввязываться в игру испанских СМИ.
Останется ли Неймар в ПСЖ в следующем сезоне? Это точно даже не на 100 %, а на 2000 %»
Надеется что МС или Реал за него поллярда с отступными вывалят?
Надеется что МС или Реал за него поллярда с отступными вывалят?
Маргарин уже видел его в составе, а шейх культурно *****
От шейхов еще никто не убегал, если что то задумает будет как Вератти извиняться.
Из ПСЖ либо свободным агентом, либо стариком
Маргарин уже видел его в составе, а шейх культурно *****
От шейхов еще никто не убегал, если что то задумает будет как Вератти извиняться.
Из ПСЖ либо свободным агентом, либо стариком