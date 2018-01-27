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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Аль-Хелаифи: «Неймар на 2000 % останется в ПСЖ в следующем сезоне»

вчера, 23:21

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заверил, что нападающий команды Неймар никуда не уйдет и в следующем сезоне. Пресса в то же время активно сватает бразильца в «Реал».

«Слухи о „Реале“? Я смеюсь, когда слышу об этом. Вы просите меня комментировать какие-то домыслы. Неймар фантастически играет, он счастлив в ПСЖ. У него пятилетний контракт. Впереди очень важные игры с „Реалом“, и все эти слухи - тактический ход. Мы не собираемся ввязываться в игру испанских СМИ.

Останется ли Неймар в ПСЖ в следующем сезоне? Это точно даже не на 100 %, а на 2000 %»

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:08
Иначе зачем его было брать?
112910415
112910415
сегодня в 06:50
между тем, знать будущее никому не дано..
311
311
сегодня в 04:25
Чем отличается 100% от 2000% в данном случае?)
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 02:01
Ахах также и Пике думал, он даже в инсте пост замутил, но увы никто не знает как поступит бразильский лицемер
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:01
За такие деньги очень серьезно можно укрепиться, чем купить одного игрока!
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 00:51
А чего же сам Петушок молчит и не клянётся в верности?
Надеется что МС или Реал за него поллярда с отступными вывалят?
Брулин
Брулин
сегодня в 00:40
Новый сериал под названием Исход?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 00:24
Да кому он нужен за такие деньги???
дурман
дурман
сегодня в 00:14
Ахаха 😂😂😂
Маргарин уже видел его в составе, а шейх культурно *****
От шейхов еще никто не убегал, если что то задумает будет как Вератти извиняться.
Из ПСЖ либо свободным агентом, либо стариком
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:52
Они за него такие деньги отдали,что если и продовать то хотябы за ту же сумму только кто его купит кому он нужен ? Вряд ли найдутся сумасшедшие чтобы купить его за такие деньги...
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
вчера в 23:29
Реаловские уже руки потирали, а тут шейх ВЕ́ТО наложил!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 23:24
3-4 годика еще поиграет
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