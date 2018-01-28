«Ювентус» дожал девять игроков «Кьево»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.44.77.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.957.2
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет5.5541.58
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.167.316
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.253.353.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.3857.3
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.353.352.15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет1.953.553.75
  • Главные новости
  • Все новости
08:36
Буффону исполнилось 40 лет32
00:41
«Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии72
00:25
Азар летом перейдет в «Реал»32
22:22
«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка40
22:06
«Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом»29
10:55
«Вест Хэм» ведет переговоры с Пелле0
10:50
«Ньюкасл» нацелился на приобретение лучшего игрока Южной Америки1
10:43
Луис Энрике - фаворит на пост наставника «Челси»0
10:34
Журналист ВВС: «Лемар уже дал согласие на переход в „Ливерпуль“»1
10:22
«Вест Хэм» желает заполучить полузащитника «Фулхэма»0
10:14
«Спортинг» с Думбия выиграл Кубок Лиги2
10:12
Тевес: «Я чувствую себя живым, наслаждаюсь футболом, как это было в былые времена»1
10:00
УЕФА может запретить детям играть головой12
09:48
Гвардиола: «У „Ман Сити“ нет денег на 22 топ-футболиста»5
09:38
Аллегри: «Очевидно, „Ювентусу“ стало проще, когда „Кьево“ остался вдевятером»1
09:25
Неймар: «Я счастлив в ПСЖ, а слухи будут всегда»6
09:16
Клопп: «В вылете из Кубка Англии можем винить только себя»4
08:52
Моуриньо: «Санчеса мы подписали бесплатно - отличный игрок за эту цену!»11
08:22
Божович: «Новосельцев наверняка перейдет в „Арсенал“»16
00:57
Симоне Индзаги: «„Милан“ сейчас на подъеме»12
00:55
Тренер «Саутгемптона»: «Следим за Промесом несколько месяцев»10
00:22
Источник: «Манчестер Сити» пополнился полузащитником сборной США4
00:12
Кейн: «Надеюсь, мы сможем обыграть „Ньюпорт“ в ответной игре»8
00:06
Почеттино: «Мы рады, что сумели свести матч к ничьей»8
00:01
Андре Гомеш и Деулофеу не попали в заявку «Барсы» на матч с «Алавесом»9

«Ювентус» дожал девять игроков «Кьево»

сегодня, 00:37
КьевоЛоготип футбольный клуб Кьево (Верона)0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 22-го тура Серии А «Кьево» уступил «Ювентусу». Отметим, что хозяева заканчивали встречу вдевятером.

Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди».

«Кьево» – «Ювентус» – 0:2 (0:0)
Голы: Хедира 67, Игуаин 88.

«Кьево»: Соррентино, Бани, Томович (Гамберини 53), Ярошиньски, Дайнелли, Бирса (Меджорини 79), Бастьен, Хетемай, Радованович, Каччаторе, Пуччарелли (Депаоли 46).
Главный тренер: Роландо Маран.

«Ювентус»: Щесны, Бенатиа, Барцальи, Де Шильо, Хедира, Асамоа (Лихтштайнер 72), Стураро (Бернардески 52), Пьянич, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Асамоа 22, Игуаин 32, Бастьен 35.

Удаления: Бастьен 37, Каччаторе 61.

Судья: Фабио Мареска.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Буффону исполнилось 40 лет
Сегодня, 08:36 32
«Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии
Сегодня, 00:41 72
Неймар поздравил Кавани с рекордом
Вчера, 23:31 6
Лопырева побывала на матче ПСЖ и встретилась с Неймаром
Вчера, 22:48 27
«Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» ждет переигровка
Вчера, 22:22 40
ПСЖ разбил «Монпелье», пенальти бил Неймар
Вчера, 20:49 10
Обсудить
Все комментарии
la-respect0
la-respect0
сегодня в 10:56
аххахаахахахха
Zimka
Zimka ответил juvenale
сегодня в 10:47
juvenale:
http :/ /www .sportmediaset.mediaset. it/calcio/seriea/serie-a-la-moviola-del-campionato_1194217-201802a.shtml
Мнение бывшего судьи это конечно здорово, но пункт правил есть такой?
Movenpick
Movenpick ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 10:45
Непотопляемый Князь:
К середнякам из Турина он отношения не имеет, это барсик и интераст 100%)
Это лационале 299%✌👍:D
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Vladimir808
сегодня в 10:39
Vladimir808:
Когда вскроется афёра Италии, как Ювентус 6 сезонов становился чемпионом, Царь сбежит в ...женском платье!!!) аха ха.
Каждый день бегает...На то она и царь..
Dream game
Dream game
сегодня в 10:38
В стиле Судейтуса, так и держиться на плаву последние годы, походу в матче с Тоттенхэмом прийдется удалять пол состава, хаахах
koke90
koke90
сегодня в 10:34
эмблема юве - это жесть)))
koke90
koke90
сегодня в 10:32
кабинетная команда
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 10:13
Когда вскроется афёра Италии, как Ювентус 6 сезонов становился
чемпионом, Царь сбежит в ...женском платье!!!) аха ха.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Князю бан по барабану
сегодня в 10:09
Князю бан по барабану:
А что нас жалеть? Мы средним составом вас нагибаем в плейоф стабильно, без Айтекинов и панамских счетов. Вот вас жалко, вы всегда будете в пыли Реала, как на внутренней арене, так и в ЛЧ. Аха-ха)
Ты лучше про осликов порассуждай, Княже!
Слабо победить 11 игроков?) аха ха
Vladimir808
Vladimir808 ответил RussianHorse
сегодня в 10:06
RussianHorse:
Забили бы 3-й, если бы 6 игрков Кьево осталось на поле.
А я думаю третий бы смогли забить, если бы удалили
3 игроков, но всех в первом тайме!) хе хе...
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
сегодня в 09:54
Князю бан по барабану:
А что нас жалеть? Мы средним составом вас нагибаем в плейоф стабильно, без Айтекинов и панамских счетов. Вот вас жалко, вы всегда будете в пыли Реала, как на внутренней арене, так и в ЛЧ. Аха-ха)
Бедолаги Туринцы жаль вас снова ..Аха-ха)
Grande Torino
Grande Torino ответил Князю бан по барабану
сегодня в 09:52
Князю бан по барабану:
Фобия это страх, а у меня отвращение. Это разные вещи, аха-ха)
Вот у тебя и проявляется страх к этим командам.
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Grande Torino
сегодня в 09:49
Grande Torino:
У тебя фобия к барсикам и интеристам уже.
Фобия это страх, а у меня отвращение. Это разные вещи, аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Grande Torino
сегодня в 09:49
Grande Torino:
У тебя фобия к барсикам и интеристам уже.
Эт не он, а его мадридская подруга с ресурса соккера... девочка с тортиком ..Может быть я ей прям щас написал..Аха-ха)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил BARCDJIN
сегодня в 09:48
BARCDJIN:
https://www.youtube.com/watch?v=qxmpdM3ygYo&t=222s Бедолаги Туринцы жаль вас..Аха-ха)
А что нас жалеть? Мы средним составом вас нагибаем в плейоф стабильно, без Айтекинов и панамских счетов. Вот вас жалко, вы всегда будете в пыли Реала, как на внутренней арене, так и в ЛЧ. Аха-ха)
Grande Torino
Grande Torino ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 09:48
Непотопляемый Князь:
К середнякам из Турина он отношения не имеет, это барсик и интераст 100%)
У тебя фобия к барсикам и интеристам уже.
Князь вернулся
Князь вернулся
сегодня в 09:44
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 09:43


    Бедолаги Туринцы жаль вас..Аха-ха)
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 09:42
    Мячик не могет = Судья помогёт..
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 09:30
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил Непотопляемый Князь
      сегодня в 09:27
      Непотопляемый Князь:
      Этими услугами тоже надо с умом распоряжаться, а не так как интер - ежегодно сотни мультов в состав, столько же в судейство, столько же на покупку матчей у конкурентов (Сампдория, Аталанта), а всё равно дальше ЛЕ не забираетесь. Аха-ха) P.S. Твоя бомбёжка как бальзам на душу)
      Тьфу ... Вот что крест животворящий делает..
      Все твои слова против тебя идут...Аха-ха)
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь ответил Zen-Aku
      сегодня в 09:24
      Zen-Aku:
      Ну куда же ювка без судейского корпуса)
        Zen-Aku
        Zen-Aku
        сегодня в 09:14
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь ответил juvenale
          сегодня в 08:56
          juvenale:
          тебе только это и остается скидывать)))пока кто-то играет в финалах ЛЧ и берет титулы,постоянно вынося второй туринский середняк)
          К середнякам из Турина он отношения не имеет, это барсик и интераст 100%)
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь ответил Klose_Miro
          сегодня в 08:55
          Klose_Miro:
          Надоел с Турином, пусть будет левая пенка на Иммобиле - ок) С другим Турином нас тоже потрепали.
          К тому Турину мы уж точно отношения не имеем. Все вопросы к узкоглазым)
          Zidane.5
          Zidane.5
          сегодня в 08:24
          Юве в Италии соперников не имеет.
          КЭТиК
          КЭТиК
          сегодня в 08:12
          Дежурный счет
          112910415
          112910415
          сегодня в 08:07
          не самая убедительная победа
          Дмитрий Аександров
          Дмитрий Аександров
          сегодня в 07:50
          Почему-то вспомнился матч открытия "Баклан-Арены".
          Только там "Зенит" "дожал " игравший ввосьмером "Урал".
          cska plus
          cska plus
          сегодня в 07:03
          Сложная игра получилась, Юве с победой!
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100