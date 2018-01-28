«Ювентус» дожал девять игроков «Кьево»

В матче 22-го тура Серии А «Кьево» уступил «Ювентусу». Отметим, что хозяева заканчивали встречу вдевятером.
Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди».
«Кьево» – «Ювентус» – 0:2 (0:0)
Голы: Хедира 67, Игуаин 88.
«Кьево»: Соррентино, Бани, Томович (Гамберини 53), Ярошиньски, Дайнелли, Бирса (Меджорини 79), Бастьен, Хетемай, Радованович, Каччаторе, Пуччарелли (Депаоли 46).
Главный тренер: Роландо Маран.
«Ювентус»: Щесны, Бенатиа, Барцальи, Де Шильо, Хедира, Асамоа (Лихтштайнер 72), Стураро (Бернардески 52), Пьянич, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Асамоа 22, Игуаин 32, Бастьен 35.
Удаления: Бастьен 37, Каччаторе 61.
Судья: Фабио Мареска.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.