«Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии

«Ливерпуль» уступил «Вест Бромвичу» и вылетел из Кубка Англии.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич» 2:3 (1:3)
Голы: Фирмино 5, Салах 78 - Родригес 7, Родригес 11, Матип 45+2 (автогол).
Незабитый пенальти: Фирмино 27.
«Ливерпуль»: Миньоле, ван Дейк, Матип, Морено, Александер-Арнольд, Вейналдум, Джан (Милнер 65), Окслейд-Чемберлен (Ингс 65), Салах, Мане (Хендерсон 65), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс (Хегази 37), Доусон, Ньом, Эванс, Брант, Бэрри (Якоб 71), Крыховяк, Ливермор, Робсон-Кану (Филлипс 39), Родригес.
Главный тренер: Алан Пардью.
Предупреждения: Бэрри 26, Джан 61, Доусон 83, Хегази 85.
Судья: Крейг Поусон.
Ранее «Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» наиграли на переигровку.