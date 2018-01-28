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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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«Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии

сегодня, 00:41
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

«Ливерпуль» уступил «Вест Бромвичу» и вылетел из Кубка Англии.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» - «Вест Бромвич» 2:3 (1:3)
Голы: Фирмино 5, Салах 78 - Родригес 7, Родригес 11, Матип 45+2 (автогол).
Незабитый пенальти: Фирмино 27.

«Ливерпуль»: Миньоле, ван Дейк, Матип, Морено, Александер-Арнольд, Вейналдум, Джан (Милнер 65), Окслейд-Чемберлен (Ингс 65), Салах, Мане (Хендерсон 65), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Вест Бромвич»: Фостер, Гиббс (Хегази 37), Доусон, Ньом, Эванс, Брант, Бэрри (Якоб 71), Крыховяк, Ливермор, Робсон-Кану (Филлипс 39), Родригес.
Главный тренер: Алан Пардью.

Предупреждения: Бэрри 26, Джан 61, Доусон 83, Хегази 85.

Судья: Крейг Поусон.

Ранее «Ньюпорт Каунти» и «Тоттенхэм» наиграли на переигровку.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 10:32
Блин, даже у Вест Брома есть нормальный вратарь, а у Ливерпуля какие то недоразумения. При третьем пропущенном голе, Миньоле должен был сыграть на выходе.
Хотя вчера лажали все. И защита, и особенно нападение. Группа атаки похоже себя возомнили большими звездулями.Да и Клопп удивляет. Все эти тупые и безполезные навесы на протяжение всего матча.
YRunner
YRunner
сегодня в 10:30
Нет слов.
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★
сегодня в 10:04
Главное стиль игры Клоппа!!! Проигрывать дома Вест Бромвичу -это нормально, имея в составе самомого дорогого защитника в мире. Очередной сезон мимо трофеев!!!
Exodus
Exodus ответил Ver
сегодня в 10:01
Ver:
Это вам не Спартак - "великий непобедимый"
И тем более не цска, которую "великий непобедимый" побеждает с крупным счётом
Exodus
Exodus ответил Самовлюблённый Конь
сегодня в 09:59
Самовлюблённый Конь:
у этого "кого угодно", ливерпуль 7 - 0 выиграл, а тут всё таки "дрозды"...
Через неделю после 0-7 "кто угодно" опустили "хрен знает что" 3-0. А тут всё таки "дрозды"
aviciii
aviciii
сегодня в 09:58
следующий сбежит салах.. кому 3 захочется играть с такой дырявой обороной и вратарем неподвижным как стойка
aviciii
aviciii
сегодня в 09:53
Итак, что мы видим. Защита в глубокой 63, девственник ван дик лишь вишенка на горе 26, не более. Полузащита ни рыба, ни мясо. Джан - какой 3 ЮВЕ, твой уровень фрайбург! Атака опять занимается закидыванием, типа "авось залетит".
Лучший игрок ливерпуля - Поусон. Отменить пару голов и дать пенальти - воистину геройство.

Позорный ливерпуль повторяет прошлогодний январь и как раз после победы над голубыми
Hako-Ly
Hako-Ly
сегодня в 09:48
Никогда я не заскучаю с этими ходячими парадоксами. Даже материться на них нет желания:3 Вест Бром с победой, че.
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:43
Что за.....
Самовлюблённый Конь
Самовлюблённый Конь ответил nahan
сегодня в 09:39
nahan:
Ливер как всегда, обыграет лидера, а потом проиграет кому угодно...
у этого "кого угодно", ливерпуль 7 - 0 выиграл, а тут всё таки "дрозды"...
starche
starche
сегодня в 09:28
Ливер решил остаться без каких-либо трофеев.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 09:20
Похоже этот кубок им тоже не нужен
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 09:12
И это с защитником дороже Зидана) Позорище!
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 08:34
Весь настрой на ЛЧ и АПЛ чтоб в зоне попадания остаться! Может это и к лучшему сил то для ротации маловато у них!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 08:34
Если провести параллели с Сити что Ливерпулю не хватает в первую очередь по составу. Игрока центра поля типа Де Брюйне и забивалы типа Агуэро. Плюс два центральных сыгранных защитника.
Даже взять состав Боруссии, когда Клопп феерил с ней. Два надёжных сыгранных защитника Хуммельс и Субботич. В центре поля сыгранные полузащитники Гюндоган, Шахин, Кагава и забивала Левандовски.
Именно этого Ливерпулю сейчас не хватает. А потом уже и о смене вратаря можно подумать.
112910415
112910415
сегодня в 08:13
нет слов, однако
Gahi
Gahi
сегодня в 08:08
У Ливерпуля проблема с психологией срочно нужно выходит из этого состояния и настрой команды должен быть ко всем участникам чемпионата один самый серьёзный ответственный дух победителя.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:07
Без Коутиньо у Ливерпуля все валится.
Ikarus74
Ikarus74 ответил Martini1987
сегодня в 07:51
Martini1987:
а ты думаешь,что Гвардиола бы блистал с таким составом?)) да лысый бы последние ресницы и брови потерял быстрее, ежели выиграл что-нибудь для клуба! рыба гниёт с головы, да, но все вопросы не к менеджеру, а к владельцу клуба, мани то у него под подушкой лежат))
А кого Гвардиола добавил после прошлогоднего вылета от Монако? Чем хуже состав ливера состава сити? Да коутиньо продали, а что, ливер, боролся за чемпионство с коутиньо? Гвардиола лучший тренер на сегодняшний день
Grande Torino
Grande Torino
сегодня в 07:25
Ливерпуль в последние годы часто испытывает проблемы с слабыми соперниками.
Ver
Ver
сегодня в 07:19
Это вам не Спартак - "великий непобедимый"
nahan
nahan
сегодня в 07:16
Ливер как всегда, обыграет лидера, а потом проиграет кому угодно...
борька
борька
сегодня в 07:02
К победе не стремились
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:25
Похоже, что "Ливерпуль" делает ставку на чемпионат Англии.
Футбол может и не простить, это охота, в которой нужно гоняться за всеми зайцами.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:12
Узнаю старый и добрый Ливерпуль! Суонси 1-0 Ливерпуль, Ливерпуль 2-3 Вест Бромвич. При Роджерсе была та же самая история! В итоге Брендан был уволен( Да, вот теперь и начинаешь понимать как много значил для этой команды Фелипе Коутиньо! Дроздов с заслуженной победой на Энфилд Роуд.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 05:28
Ни жарко ни холодно...))
cska plus
cska plus
сегодня в 03:53
Вот это дно!
Заратустра
Заратустра ответил West Brom
сегодня в 03:28
Поздравляю! Вы сильнее ливерпуля.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:17
Вест Бромвич с победой!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 02:29
Ливерпуль веселит или лихорадит
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