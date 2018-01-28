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Божович: «Новосельцев наверняка перейдет в „Арсенал“»

сегодня, 08:22

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подтвердил, что состав команды пополнит защитник «Зенита» Иван Новосельцев.

«Новосельцев наверняка перейдёт к нам. Он же не пенсионер — думаю, мне удастся помочь ему вернуться на свой уровень. Иван здорово смотрелся при Бердыеве в „Ростове“ и, думаю, не забыл, как играть в футбол. Пока сложно сказать, как Новосельцев будет чувствовать себя при игре в два центральных защитника. Посмотрим».

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Все комментарии
Klasse
Klasse
сегодня в 10:34
Тяжеловато будет после 51ика оправиться, конечно. Необходима длительная терапия.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:00
Мы только за
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 09:48
Jeck Denielse:
Чтож ты один смеёшься....?? Скажи кто сильней Зенита ...и мы все дружно поржём...))) Фавориты Будогосского ?? Нынешний - 9 раз пролетел Зениту ...только в этой десятилетке... Прошлогодний - вообще 16 голов отхватил за последние 5 встреч... или кто то другой ?? Твоё желание вторить толпе и стараться умничать - не осудительно..... Но и лицо не теряй в погоне за "всем понравится"......
Чтобы узнать,кто сильней Зенита труда не составляет.Вы ж третий год подряд боретесь за третье место.Дальше сам додумаешь?))
В "погоне всем нравиться и самому себе" замечен СБГ-фан Степан
По другим пунктам о Новосельцеве вопросов нет,надо понимать
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Казанский
сегодня в 09:44
Казанский:
Про сильнейший клуб страны посмеялся.Как можно проиграть конкуренцию на лавке?Не убедил тренеров?А кому из них он был вообще нужен?Напомнить слова Луческу о Новосельцове "Не знаю кто это такой,но раз он в Зените,то значит сильный игрок"?Манчини его похоже вообще не замечал на третьей лавке с краю)))Это была покупка Зенитом исключительно для ослабления другого клуба,а не для усиления своего
Чтож ты один смеёшься....??
Скажи кто сильней Зенита ...и мы все дружно поржём...)))

Фавориты Будогосского ??
Нынешний - 9 раз пролетел Зениту ...только в этой десятилетке...
Прошлогодний - вообще 16 голов отхватил за последние 5 встреч...

или кто то другой ??

Твоё желание вторить толпе и стараться умничать - не осудительно.....
Но и лицо не теряй в погоне за "всем понравится"......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:24
Не смог закрепиться в Зените, пусть хоть Арсеналу поможет. Удачи тебе, Ваня!
Казанский
Казанский ответил Jeck Denielse
сегодня в 09:21
Jeck Denielse:
Каждый может переоценить свои силы.... Иван оказался в сильнейшем клубе страны...проиграл конкуренцию...не убедил тренеров...и теперь вынужден будет доказывать что игрок то он для РПФЛ неплохой... Набирать форму через игры лучший способ реанимации.... Зная что в стране со 146-ти миллионным населением не наберётся и десятка толковых центральных защитников - охота пожелать Ивану удачи..... Думаю что при правильном подходе и доле везения он ещё обратит на себя внимание Саламыча....у которого и так выбор не велик.... Эта аренда пойдёт ему на пользу....нельзя разучится кататься на велосипеде или быть хорошим защитником...26 лет...неплохая голова...физические данные ( и зарплата....))) Всё у него получится.. Удачи !!!!!!!!
Про сильнейший клуб страны посмеялся.Как можно проиграть конкуренцию на лавке?Не убедил тренеров?А кому из них он был вообще нужен?Напомнить слова Луческу о Новосельцове "Не знаю кто это такой,но раз он в Зените,то значит сильный игрок"?Манчини его похоже вообще не замечал на третьей лавке с краю)))Это была покупка Зенитом исключительно для ослабления другого клуба,а не для усиления своего
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:11
Каждый может переоценить свои силы....
Иван оказался в сильнейшем клубе страны...проиграл конкуренцию...не убедил тренеров...и теперь вынужден будет доказывать что игрок то он для РПФЛ неплохой...
Набирать форму через игры лучший способ реанимации....
Зная что в стране со 146-ти миллионным населением не наберётся и десятка толковых центральных защитников - охота пожелать Ивану удачи.....
Думаю что при правильном подходе и доле везения он ещё обратит на себя внимание Саламыча....у которого и так выбор не велик....

Эта аренда пойдёт ему на пользу....нельзя разучится кататься на велосипеде или быть хорошим защитником...26 лет...неплохая голова...физические данные ( и зарплата....)))
Всё у него получится..
Удачи !!!!!!!!
leopit
leopit
сегодня в 08:58
Хватит прогревать булы....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:55
Еще бы заиграл.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:55
Ивана срочно нужно реанемировать как так играл игрок надежды подавал а теперь и слуха нет что играет. Вот так теряют игроков. Кто-то теряет а кто-то находит. Удачи тебе Иван.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 08:46
Давай Иван возвращайся. Хорош пинать балду, вспомни, как всё красиво начиналось. Ростов, мужики, Бекиевич, предложение руки и сердца любимой на глазах миллионов болел. Ты достоин большего, чем Зенит!
Я, серьёзно..)
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:45
Это хорошо, ему же играть надо
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 08:43
Пора уже в футбол играть начать, а то мазоли от лавки...))
Аденн
Аденн
сегодня в 08:33
ну, пусть Ванёк попробует в Арсенале.
хотя, затея тупиковая, апосля зениты вернуться в футбол почти не реально.
зенита кладбище футболистов.
112910415
112910415
сегодня в 08:31
а можно он приятеля приведёт?
Казанский
Казанский
сегодня в 08:30
думаю, мне удастся помочь ему вернуться на свой уровень
-------------------
После питерской лавки трудно заново научить играть в футбол.Сначала показать,что мяч круглый и объяснить для чего этот снаряд на поле..Потом правила объяснить..Но,надеюсь,Божович справится,он хороший тренер
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