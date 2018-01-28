Божович: «Новосельцев наверняка перейдет в „Арсенал“»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подтвердил, что состав команды пополнит защитник «Зенита» Иван Новосельцев.
«Новосельцев наверняка перейдёт к нам. Он же не пенсионер — думаю, мне удастся помочь ему вернуться на свой уровень. Иван здорово смотрелся при Бердыеве в „Ростове“ и, думаю, не забыл, как играть в футбол. Пока сложно сказать, как Новосельцев будет чувствовать себя при игре в два центральных защитника. Посмотрим».
Иван оказался в сильнейшем клубе страны...проиграл конкуренцию...не убедил тренеров...и теперь вынужден будет доказывать что игрок то он для РПФЛ неплохой...
Набирать форму через игры лучший способ реанимации....
Зная что в стране со 146-ти миллионным населением не наберётся и десятка толковых центральных защитников - охота пожелать Ивану удачи.....
Думаю что при правильном подходе и доле везения он ещё обратит на себя внимание Саламыча....у которого и так выбор не велик....
Эта аренда пойдёт ему на пользу....нельзя разучится кататься на велосипеде или быть хорошим защитником...26 лет...неплохая голова...физические данные ( и зарплата....)))
Всё у него получится..
Удачи !!!!!!!!
Иван оказался в сильнейшем клубе страны...проиграл конкуренцию...не убедил тренеров...и теперь вынужден будет доказывать что игрок то он для РПФЛ неплохой...
Набирать форму через игры лучший способ реанимации....
Зная что в стране со 146-ти миллионным населением не наберётся и десятка толковых центральных защитников - охота пожелать Ивану удачи.....
Думаю что при правильном подходе и доле везения он ещё обратит на себя внимание Саламыча....у которого и так выбор не велик....
Эта аренда пойдёт ему на пользу....нельзя разучится кататься на велосипеде или быть хорошим защитником...26 лет...неплохая голова...физические данные ( и зарплата....)))
Всё у него получится..
Удачи !!!!!!!!