Божович: «Новосельцев наверняка перейдет в „Арсенал“»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подтвердил, что состав команды пополнит защитник «Зенита» Иван Новосельцев.

«Новосельцев наверняка перейдёт к нам. Он же не пенсионер — думаю, мне удастся помочь ему вернуться на свой уровень. Иван здорово смотрелся при Бердыеве в „Ростове“ и, думаю, не забыл, как играть в футбол. Пока сложно сказать, как Новосельцев будет чувствовать себя при игре в два центральных защитника. Посмотрим».