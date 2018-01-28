Буффону исполнилось 40 лет

Вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону сегодня исполняется 40 лет.

Буффон начал профессиональную карьеру в «Парме», дебютировав в основном составе команды осенью 1995 года. В 2001 году голкипера купил «Ювентус», заплатив за него баснословные по тем временам 52 млн евро.

На клубном уровне Джиджи стал десятикратным чемпионом Италии, 4 раза он выигрывал Кубок страны и еще 5 раз - Суперкубок. Буффон также является обладателем Кубка УЕФА в составе «Пармы». Трижды он вместе с «Юве» доходил до финала Лиги чемпионов.

За сборную Италии Буффон провел 175 матчей, став чемпионом мира в 2006 году и вице-чемпионом Европы в 2012.

Буффон признан лучшим вратарем первого десятилетия XXI века по версии МФФИИС.