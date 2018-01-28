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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КардиффКардифф -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
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Буффону исполнилось 40 лет

сегодня, 08:36

Вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону сегодня исполняется 40 лет.

Буффон начал профессиональную карьеру в «Парме», дебютировав в основном составе команды осенью 1995 года. В 2001 году голкипера купил «Ювентус», заплатив за него баснословные по тем временам 52 млн евро.

На клубном уровне Джиджи стал десятикратным чемпионом Италии, 4 раза он выигрывал Кубок страны и еще 5 раз - Суперкубок. Буффон также является обладателем Кубка УЕФА в составе «Пармы». Трижды он вместе с «Юве» доходил до финала Лиги чемпионов.

За сборную Италии Буффон провел 175 матчей, став чемпионом мира в 2006 году и вице-чемпионом Европы в 2012.

Буффон признан лучшим вратарем первого десятилетия XXI века по версии МФФИИС.

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NAZAR 007
NAZAR 007
сегодня в 11:02


Д. Буффон : "....Мне интересно быть в эпицентре шторма. Я всегда должен доказывать,
что, совершив ошибку, я лишь поскользнулся, но не упал. Я сразу поднимаюсь на ноги.“

Здоровоья тебе, Джи-Джи ! И несгибаемой опоры в ногах !
И на чемп мира в Россию, хоть в качестве туриста приехать !
Всех благ и успешности во всем, великий и ужасный Буффонище )
Стыдно за зенит
Стыдно за зенит
сегодня в 10:56
с днем рождения Легенда ) надеюсь с тобой подпишут контракт и ты нас хотя бы еще один год порадуешь своей игрой)
truffagldino
truffagldino
сегодня в 10:43
Поздравляю с днем рождения!Удачи!В этом возрасте Дино Дзофф чемпионом мира стал в 1982 году.Еще можно поиграть на высшем уровне безусловно.
No problem
No problem
сегодня в 10:36
Динозавр.
С днюхой.
TypXXI
TypXXI
сегодня в 10:26
Вау! Ржавому сараю уже 40! Интересно долго ли он еще будет позориться?)
cska plus
cska plus
сегодня в 10:18
С большим удовольствием поздравляю Великого Буффона с Днюхой!
Фата лист
Фата лист
сегодня в 10:07
Пора уходить, думаю, этот сезон станет последним для Буфона. По крайней мере сам голкипер хотел уйти из ворот в 2018 году.
shur
shur
сегодня в 10:01
...так вот почему он в Россию не приедет,40 лет не отмечают...здоровья и счастья!!!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 09:51
Бесспорно лучший, от Барсы стока получил пенсионер, достоин уважения..
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 09:44
"Буффон признан лучшим вратарем первого десятилетия XXI века по версии МФФИИС."

Да и второго тоже, откровенно говоря!
Specialist Metro
Specialist Metro
сегодня в 09:33
Поздравляю!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:33
Еще пару лет можно погонять мяч
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:32
Поздравляю Джанлуиджи Буффона с днем Рождения
амурец
амурец
сегодня в 09:23
Буффона с днём рождения, 40 лет всё же не шутка, теперь то уже точно надо на пенсию
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 09:19
Глыба!!
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 09:17
Мало таких игроков которых уважает весь мир...
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 09:17
С днём рождения!
ДСА
ДСА
сегодня в 09:16
А стоит намного лучше остальных
DXTK
DXTK
сегодня в 09:12
давно бы старик завязал бы с футболом а то в 2017 году опозорился и с Юве и сборной.
Grande Torino
Grande Torino
сегодня в 09:08
С юбилеем!
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 09:07
С юбилеем, Джиджи ! Играй, сколько хочешь и можешь ! Ты и в 50 будешь на голову сильнее наших руко63х - рекордсменов , штанголизов и прочая !
Gahi
Gahi
сегодня в 09:03
С Юбилеем Буффон-Буффонище хочется в этот прекрасный и знаменательный день пожелать здоровья долгих лет жизни и успешной тренерской работы.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:00
С днем рождения, Буффон!!!
Но на покой уже пора собираться.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 08:59
Вечно молодой.
Crooclin
Crooclin
сегодня в 08:55
Долгих карьерных лет! Надеюсь из его ещё и тренер получится Ого-го-го!!!
борька
борька
сегодня в 08:54
Упоздравляю и желаю здоровь!
Kerri
Kerri
сегодня в 08:51
ДжиДжи удачи и здоровья!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 08:48
С Днюхой! Буффонище! Учись легенда 43..)
FILL3286
FILL3286 ответил Лондонизблу
сегодня в 08:48
Лондонизблу:
Как попасть на старый сайт? надоело это УГ!!!
soccer0010.com/?new_design=0
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:47
С ДР ЛЕГЕНДА)))
Лучший врать всех времен)!
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