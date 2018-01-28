Буффону исполнилось 40 лет

Вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону сегодня исполняется 40 лет.
Буффон начал профессиональную карьеру в «Парме», дебютировав в основном составе команды осенью 1995 года. В 2001 году голкипера купил «Ювентус», заплатив за него баснословные по тем временам 52 млн евро.
На клубном уровне Джиджи стал десятикратным чемпионом Италии, 4 раза он выигрывал Кубок страны и еще 5 раз - Суперкубок. Буффон также является обладателем Кубка УЕФА в составе «Пармы». Трижды он вместе с «Юве» доходил до финала Лиги чемпионов.
За сборную Италии Буффон провел 175 матчей, став чемпионом мира в 2006 году и вице-чемпионом Европы в 2012.
Буффон признан лучшим вратарем первого десятилетия XXI века по версии МФФИИС.
Д. Буффон : "....Мне интересно быть в эпицентре шторма. Я всегда должен доказывать,
что, совершив ошибку, я лишь поскользнулся, но не упал. Я сразу поднимаюсь на ноги.“
Здоровоья тебе, Джи-Джи ! И несгибаемой опоры в ногах !
И на чемп мира в Россию, хоть в качестве туриста приехать !
Всех благ и успешности во всем, великий и ужасный Буффонище )
Д. Буффон : "....Мне интересно быть в эпицентре шторма. Я всегда должен доказывать,
что, совершив ошибку, я лишь поскользнулся, но не упал. Я сразу поднимаюсь на ноги.“
Здоровоья тебе, Джи-Джи ! И несгибаемой опоры в ногах !
И на чемп мира в Россию, хоть в качестве туриста приехать !
Всех благ и успешности во всем, великий и ужасный Буффонище )
С днюхой.
С днюхой.
Да и второго тоже, откровенно говоря!
Да и второго тоже, откровенно говоря!
Но на покой уже пора собираться.
Но на покой уже пора собираться.
Лучший врать всех времен)!
Лучший врать всех времен)!