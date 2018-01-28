«Милан» - «Лацио»: гостям не поможет Иммобиле

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура Серии А «Милан» - «Лацио». Отметим, что гости сегодня не смогут рассчитывать на своего главного бомбардира Чиро Иммобиле.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Антонелли, Кессье, Билья, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Чалханоглу.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушич, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Кайседо.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
у Милана состав неплохой
у Милана состав неплохой