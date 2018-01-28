Клопп: «Джан не покинет „Ливерпуль“ этой зимой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что мерсисайдцы не станут продавать своего полузащитника Эмре Джана этой зимой, а это значит, что летом «красные» рискуют потерять игрока бесплатно, ведь стороны пока так и не договорились о продлении контракта:

«Эмре не покинет „Ливерпуль“ этой зимой. Он все еще молод, но уже стал классным игроком, он для нас очень важен.

Порой футболисты просто просиживают штаны в ожидании того, когда срок действия их контракта с клубом истечет. Для команды в таких ситуациях нет ничего хорошего. Но в случае с Эмре мне не на что жаловаться. Он отдает все свои силы и позиционирует себя игроком „Ливерпуля“».

Напомним, Джана сватают в «Ювентус».