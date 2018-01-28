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Манчини: «В 10 оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 мячей»

сегодня, 20:36
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭверграндГуанчжоу ЭверграндМатч завершен

Главный тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Гуанчжоу Эвергранд» в товарищеском матче.

«В целом я доволен сбором. Мне понравилось то, как тренировалась команда. Ребята хорошо проводили тренировки. Я доволен. Кузяев второй матч на правом фланге обороны - это вынужденная мера. Смольникова все еще немного беспокоит травма ноги, Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом.

В 10 оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 мячей, поэтому разница забитых и пропущенных мячей 14-2 на этом сборе - правильное направление», - сказал Манчини.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:52
Физрук, ты это Путину скажи!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Аргeнтинeц
сегодня в 22:03
Аргeнтинeц:
Дзюба 35 уже забил, Фурсенко 3 турнира уже выиграл. Осталось за 10 матчей набрать 60 очков
Если только в сумме, в свои ворота и в чужие, но и то трудно. Могу поспорить на что угодно, что Зенит не забьет 30 мячей в 10 играх и не наберет 30 очков.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:59
Манчини: «В 10 оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 мячей»

Он не в Ростове у Валеры в гостях был...?))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:46
В "ЗенитИ" ОДНИ 14КИ! И, Стёпкам - это нравится!
Заполярный
Заполярный
сегодня в 21:46
    димон 37
    димон 37
    сегодня в 21:38
    Сергей фу похоже поделился с роберто дурачини
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:35
    верим, однозначно! )
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 21:30
    Совсем как один недрессированый пудель,который в 11 матчах собирался набрать 33 очка...
    obana777
    obana777
    сегодня в 21:04
    Ха-ха-ха!!! Клиент Родченкова.
    Аксинья
    Аксинья ответил AmIIIeR89
    сегодня в 21:04
    AmIIIeR89:
    Совсем крышу сорвало. Или течь дала?
    Горит крыша - пусть звонит 01...Нужна крыша - пусть звонит 02...Поехала крыша - пусть звонит 03...
    Saang
    Saang ответил Аргeнтинeц
    сегодня в 21:01
    Аргeнтинeц:
    Дзюба 35 уже забил, Фурсенко 3 турнира уже выиграл. Осталось за 10 матчей набрать 60 очков
    Кокорину
    Вася Пупкин 1
    Вася Пупкин 1
    сегодня в 21:01
    30 это с учетом этих же 14 мячей!))))
    Аргeнтинeц
    Аргeнтинeц
    сегодня в 21:00
    Дзюба 35 уже забил, Фурсенко 3 турнира уже выиграл. Осталось за 10 матчей набрать 60 очков
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    сегодня в 20:57
    Цель поставлена, осталось воплотить в результат! :)
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 20:56
    Хоть бы так и было
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил drug01
    сегодня в 20:56
    drug01:
    Утопист! Пора закончить смешить людей!!!!!
    Оптимист! :)))
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 20:55
    Манчини "В десяти оставшихся играх мы забьем 30...нет 50...а лучше 100 голов и прославим Зенит навека"
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
    сегодня в 20:54
    Совсем крышу сорвало. Или течь дала?
    ДУХ Спартака
    ДУХ Спартака ответил вячеслав остапенко
    сегодня в 20:54
    вячеслав остапенко:
    Я желаю Зениту стать чемпионом страны
    Они постараются!
    drug01
    drug01 ответил вячеслав остапенко
    сегодня в 20:52
    вячеслав остапенко:
    Я желаю Зениту стать чемпионом страны
    Утопист! Пора закончить смешить людей!!!!!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 20:50
    Я желаю Зениту стать чемпионом страны
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
    сегодня в 20:47
    14 голов Зенит забил в 3 матчах, из них 13 голов забили россияне! Зулусы нервно курят в сторонке!
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 20:46
    "Тут Остапа понесло. Васюки в Нью-Москву, Москву в Старые Васюки,"
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 20:43
    Лучше 30 очков заработать.
    RDeanW
    RDeanW ответил Литейный 4
    сегодня в 20:41
    Литейный 4:
    Манчини строит команду машину по забиванию голов. Ну если как Спартаку, то можно уложиться в 5-6 матчей!
    а если как локо, то можно вылететь без очков и голов в фнл))
    RDeanW
    RDeanW
    сегодня в 20:40
    у тебя и кокодзюба уже 35 забил) хватит смешить, прекрати) у кришито в этих 10 матчах 30 очков, у тебя 30 голов) остановитесь)
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 20:40
    Манчини строит команду машину по забиванию голов. Ну если как Спартаку, то можно уложиться в 5-6 матчей!
    Saang
    Saang
    сегодня в 20:38
    Продам свистящего рака для Манчини. Дорого.
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