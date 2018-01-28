Манчини: «В 10 оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 мячей»

Главный тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Гуанчжоу Эвергранд» в товарищеском матче.

«В целом я доволен сбором. Мне понравилось то, как тренировалась команда. Ребята хорошо проводили тренировки. Я доволен. Кузяев второй матч на правом фланге обороны - это вынужденная мера. Смольникова все еще немного беспокоит травма ноги, Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом.

В 10 оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 мячей, поэтому разница забитых и пропущенных мячей 14-2 на этом сборе - правильное направление», - сказал Манчини.