«Марсель» и «Монако» сыграли вничью

«Марсель» сыграл вничью с «Монако» в матче 23-го тура чемпионата Франции.
Марсель, стадион «Велодром»
«Марсель» - «Монако» 2:2 (1:1)
Голы: Рами 7, Жермен 48 - Бальде Кейта 4, Фабиньо 51.
«Марсель»: Манданда, Сакаи, Роланду, Рами, Сарр, Луис Густаво, Сансон, Окампос (Замбо 49), Пайет (Н'Жийе 84), Товен, Жермен (Митроглу 90+2).
Главный тренер: Руди Гарсия.
«Монако»: Субашич, Сидибе, Жемерсон, Глик, Туре, Фабиньо, Тилеманс, Кейта, Моутиньо, Геззаль (Лопеш 69), Фалькао.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Глик 33, Пайет 36, Геззаль 45+2, Сансон 70, Сарр 85.
Судья: Энтони Готье.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее ПСЖ одержал разгромную победу над «Монпелье».