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Гендир «Тосно»: «Нам нужен форвард, причём с российским паспортом»

сегодня, 11:16

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб находится в поисках нападающего с российским паспортом. При этом клуб из Ленинградской области пока не делал предложений свободным агентам Павлу Погребняку и Роману Павлюченко.

«Пока мы даже не разговаривали с Погребняком. Все находится на уровне „мысли вслух“.

Не могу сказать никакой конкретики. Нам нужен форвард, причем с российским паспортом. В команде уже много иностранцев. Но, к сожалению, это штучный товар.

С Павлюченко тоже пока не общались».

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Все комментарии
Shamil79
Shamil79
сегодня в 15:23
..а что Лдюа не подходит?
fcspartak
fcspartak
сегодня в 13:48
у вас все было)
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 13:34
С лавки Зенита никто не хочет в футбол поиграть?)

Ну тогда Дядюна забирайте!)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:16
ФНЛ и ПФЛ большие.
112910415
112910415
сегодня в 13:07
совсем оскудела земля российская..
Dominators
Dominators
сегодня в 13:00
Рекомендую ,- игрок Ростова - Дядюн . Паспорт российский , нападающий . Все звезды сходятся , чего вам еще берите и потом не говорите НИЧЕГО .
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил cska plus
сегодня в 12:48
cska plus:
Подсказываю Дзюба.
ПОДСКАЗЫВАЮ: ФОРВАРД !
cska plus
cska plus
сегодня в 12:10
Подсказываю Дзюба.
greck
greck
сегодня в 12:09
Тут Погребняк освободился. Можно взять бесплатно как свободного агента!
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:08
Скоро Роналду или Бензема освободятся,вот их натурализуйте,выдайте им российские паспорта и возьмите к себе. У них обоих как раз уровень Тосно )
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:53
Да. надо как-то фк "ТОСНО" "прописаться" в Премьер лиге и " вытеснить " FC " Зенит "...
ДСА
ДСА
сегодня в 11:52
Антиквариат покупать все же не стоит.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:37
Вы их зарплату не потяните. Молодежи доверяйте. не за еврокубки же боретесь.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 11:28
Весь штучный товар осел на лавке "проекта"! Так что перетопчитесь без нападения - сидите в защите.
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