Гендир «Тосно»: «Нам нужен форвард, причём с российским паспортом»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб находится в поисках нападающего с российским паспортом. При этом клуб из Ленинградской области пока не делал предложений свободным агентам Павлу Погребняку и Роману Павлюченко.

«Пока мы даже не разговаривали с Погребняком. Все находится на уровне „мысли вслух“.

Не могу сказать никакой конкретики. Нам нужен форвард, причем с российским паспортом. В команде уже много иностранцев. Но, к сожалению, это штучный товар.

С Павлюченко тоже пока не общались».