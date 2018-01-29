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Ляпорт, которого желает подписать «Ман Сити», покинул «Атлетик»

сегодня, 18:48

Пресс-служба «Атлетика» сообщила об уходе из команды защитника Эмерика Ляпорта. 23-летний француз выразил желание покинуть коллектив из Бильбао и прервал сотрудничество в одностороннем порядке, выплатив отступные в размере 65 млн евро.

Оборонец выступал в системе испанского клуба с сезона-2009/2010.

Ожидается, что во вторник игрок пройдет медосмотр для «Манчестер Сити» и «горожане» подпишут с ним контракт.

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 22:48
Лучше бы опорника классного купили. Это на сегодня покритичней будет. Хотя Лапорт конечно сила. Уж точно не слабее Стоунса.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 22:44
Так Себе Аналитик:
"прервал сотрудничество в одностороннем порядке"? Два шейхских клуба продолжают делать вид, что хитро обходят систему, а УЕФА продолжает делать вид, что это действительно очень хитрые ходы и они могут только развести руками?
Они не делают вид что ничего не могут сделать. Они действительно ничего не могут. Схема нехитрая но рабочая.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил lexatver
сегодня в 22:31
lexatver:
Юридически не подкопаешься )
Отнюдь нет. Например, Неймару за посольство заплатил тот же "Катар Инвестментс", что и владеет ПСЖ. Любой юрист тебе скажет, что материальная заинтересованность тут налицо. Шейхи не парятся с этим, они же нефтяные царьки и к тому же европейцы для них низшая раса, они под нее не будут прогибаться.

Другое дело, что материальная заинтересованность Чиферина тоже налицо, судя по всему)))
Robbaggio
Robbaggio ответил Мельгарехо
сегодня в 22:04
Также как и другой француз - Биксант Лизаразю. А все потому, что они имеют баскские корни
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 22:00
вроде как в Атлетике играют только Баски? как француз Ляпорт попал туда?
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 21:34
Хорошее усиление..
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:32
Куда его в МС хотят поставить, интересно?!
В Реал бы, где точно нуждаются в ещё одном цз
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 21:31
Так Себе Аналитик:
"прервал сотрудничество в одностороннем порядке"? Два шейхских клуба продолжают делать вид, что хитро обходят систему, а УЕФА продолжает делать вид, что это действительно очень хитрые ходы и они могут только развести руками?
ФИФА и УЕФА давно уже продажные организации!
Любой норм разбирающийся в футболе человек понимает, что его контракт выкупил тот клуб, куда он перейдет
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 21:14
Спартак теперь может и гол Атлетику забьёт.
NOVA
NOVA
сегодня в 21:14
Реал бы подсуетился, бесплатно отхватить защитника!!!
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 21:05
Опять помойка защитников по цене нападающих берет,когда уже шейхи наиграются...
Шейх Сити
Шейх Сити ответил Romeo 777
сегодня в 20:39
Romeo 777:
В очередной раз поднесли х к носу УЕФА с их ФФП!))
ффп для бедных придумано
lexatver
lexatver ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 20:37
Так Себе Аналитик:
"прервал сотрудничество в одностороннем порядке"? Два шейхских клуба продолжают делать вид, что хитро обходят систему, а УЕФА продолжает делать вид, что это действительно очень хитрые ходы и они могут только развести руками?
Юридически не подкопаешься )
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 20:33
Так Себе Аналитик:
"прервал сотрудничество в одностороннем порядке"? Два шейхских клуба продолжают делать вид, что хитро обходят систему, а УЕФА продолжает делать вид, что это действительно очень хитрые ходы и они могут только развести руками?
Главное что получается,а у вас из за этого горит одно место...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:25
В очередной раз поднесли х к носу УЕФА с их ФФП!))
Igo0rek
Igo0rek ответил Владимир Ушаков
сегодня в 20:24
Владимир Ушаков:
Да и эти тоже не промах, 65 за среднего защитника)
Если Ляпрот средний, то кто же тогда топ? Поди Смоллинг лучший в мире.
Igo0rek
Igo0rek ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 20:23
Так Себе Аналитик:
"прервал сотрудничество в одностороннем порядке"? Два шейхских клуба продолжают делать вид, что хитро обходят систему, а УЕФА продолжает делать вид, что это действительно очень хитрые ходы и они могут только развести руками?
Заговор! Не иначе. Обратись обязательно в Европейский суд по правам человека, в ООН, обязательно подключи ЦРУ, ФБР, ФСБ.
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 20:21
скоро ныть начнет как неймар!
No problem
No problem
сегодня в 20:14
Посадили на пятак ФФП)).
Арабы умеют делать дела млят.
Шейх Сити
Шейх Сити
сегодня в 20:07
очень хорошо!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Igo0rek
сегодня в 19:42
Igo0rek:
Очень толковый защитник!
Хейтерам плевать на то что он отличный игрок, у них на уме только кошелек Мансура, волнуются наверное за финансовое состояние)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Artuom
сегодня в 19:37
Artuom:
И с чего ты взял, что того же Кулибали продадут меньше чем за 50 лямов?
Потому что больше 50 лямов за него никто не отдаст
Artuom
Artuom ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 19:37
Владимipъ Григорянъ:
Не, ну я конечно не имел ввиду готовых, они то подороже будут, а молодых, которые уже показывают хорошую игру типа Кимпембе,Кулибали, Та, Вальехо, Гайя, Романьоли и им подобные
И с чего ты взял, что того же Кулибали продадут меньше чем за 50 лямов?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:37
Очень толковый защитник!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Zen-Aku
сегодня в 19:34
Zen-Aku:
65 лимонов всего то? Да Ливерпуля МС все ровно далеко с ихними 75 лимонами) К то муже походу Ливер развели по полной))
Да и эти тоже не промах, 65 за среднего защитника)
VIPded
VIPded
сегодня в 19:32
Шейхи продолжают дурить ФФП... Но зато Спартаку полегче будет...)))
cannongun
cannongun
сегодня в 19:24
а вот и топчик на подъезде к Пепке
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Agamaga
сегодня в 19:17
Agamaga:
Кто занес ему 65 млн?
Гонец из Дубая
Сергей Сафронов
Сергей Сафронов
сегодня в 19:15
Ляпорт, уходи, подлый трус!
Agamaga
Agamaga
сегодня в 19:15
Кто занес ему 65 млн?
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