Ляпорт, которого желает подписать «Ман Сити», покинул «Атлетик»

Пресс-служба «Атлетика» сообщила об уходе из команды защитника Эмерика Ляпорта. 23-летний француз выразил желание покинуть коллектив из Бильбао и прервал сотрудничество в одностороннем порядке, выплатив отступные в размере 65 млн евро.

Оборонец выступал в системе испанского клуба с сезона-2009/2010.

Ожидается, что во вторник игрок пройдет медосмотр для «Манчестер Сити» и «горожане» подпишут с ним контракт.