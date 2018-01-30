Васильев: «„Реал“ предлагал за Мбаппе такие же деньги, что и ПСЖ»

Как известно, минувшим летом засиявший на футбольном небосклоне нападающий «Монако» Килиан Мбаппе решил перейти в ПСЖ, хотя был и вполне предметный интерес со стороны мадридского «Реала». Вице-президент монегасков Вадим Васильев рассказал о сделке:

«„Реал“ был заинтересован в Мбаппе и предлагал за игрока такие же деньги, что и ПСЖ. Для нас было бы лучше не продавать Килиана прямым конкурентам, но в итоге, изучив все варианты и посовещавшись с отцом, он принял решение отправиться именно в Париж. Мы с уважением отнеслись к его выбору, так как у нас всегда были хорошие отношения с Мбаппе и его семьей».