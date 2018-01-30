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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Васильев: «„Реал“ предлагал за Мбаппе такие же деньги, что и ПСЖ»

сегодня, 00:43

Как известно, минувшим летом засиявший на футбольном небосклоне нападающий «Монако» Килиан Мбаппе решил перейти в ПСЖ, хотя был и вполне предметный интерес со стороны мадридского «Реала». Вице-президент монегасков Вадим Васильев рассказал о сделке:

«„Реал“ был заинтересован в Мбаппе и предлагал за игрока такие же деньги, что и ПСЖ. Для нас было бы лучше не продавать Килиана прямым конкурентам, но в итоге, изучив все варианты и посовещавшись с отцом, он принял решение отправиться именно в Париж. Мы с уважением отнеслись к его выбору, так как у нас всегда были хорошие отношения с Мбаппе и его семьей».

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 10:49
Умница. И надежда сб. Франции.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:42
Мбаппе сделал свой выбор, зачем обсуждать его?
Klopp_OUT
Klopp_OUT
сегодня в 00:57
Сделаю вид что поверил в эту чушь
рус фан
рус фан
сегодня в 00:54
Киллиан на мой взгляд возможно и правильно сделал оставшись во Франции, в 19 лет рановато сразу в Реал переходить, можно психологически поломаться, из за цены, ожиданий и неубедительной игры на фоне звездных партнеров.
grafff
grafff
сегодня в 00:47
Правильно что в псж пошел
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