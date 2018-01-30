Клопп: «Потенциально мои парни – игроки мирового класса, но его нужно доказывать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после вылета из Кубка Англии от «Вест Бромвича» (2:3) и поражения от «Суонси» (0:1) в матче чемпионата отметил, что его футболисты имеют большой потенциал:

«Мы знаем, что потенциально эти парни – игроки мирового класса. Но мировой класс необходимо снова и снова доказывать на поле.

Нам нужно выяснить, имела ли место быть недооценка соперника в матче с „Суонси Сити“. Я так не думаю. Но если это так, мы должны положить этой проблеме конец».