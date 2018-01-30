Черчесов: «Я думаю, что Смолов останется в „Краснодаре“»

Наставник сборной России Станислав Черчесов считает, что нападающий «Краснодара» и российской национальной команды Федор Смолов останется в своем клубе:

«Я верю в своих футболистов. Я с Федором разговаривал на определенные темы, он знает мое мнение. Я думаю, что он останется в „Краснодаре“ и будет там играть и проявлять себя, чтобы сыграть на чемпионате мира. Но это не значит, что информация приходит к нему, ему самому принимать решение».

Сообщалось, что на российского форварда претендует «Вест Хэм».