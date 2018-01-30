«Манчестер Сити» предложил 68 млн евро за Мареза

Руководство «Манчестер Сити» продолжает искать варианты для усиления состава команды.
По данным СМИ, «горожане» нацелились на хавбека «Лестера» Рияда Мареза и уже сделали предложение в размере 60 млн фунтов (68 млн евро).
В текущем сезоне 26-летний футболист забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах АПЛ. Он выступает за «Лестер» с 2014 года, а его контракт с «лисами» истекает в июне 2020 года.
Напомним, что «Манчестер Сити» только сегодня оформил громкий трансфер защитника Эмерика Ляпорта, заплатив за него порядка 65 млн евро.
Но вообще это утка, есть же Бернарду Силва... или он уже все... пеп им уже наигрался - давай следующего за полтину?!))
Но вообще это утка, есть же Бернарду Силва... или он уже все... пеп им уже наигрался - давай следующего за полтину?!))