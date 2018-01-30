«Манчестер Сити» предложил 68 млн евро за Мареза

Руководство «Манчестер Сити» продолжает искать варианты для усиления состава команды.

По данным СМИ, «горожане» нацелились на хавбека «Лестера» Рияда Мареза и уже сделали предложение в размере 60 млн фунтов (68 млн евро).

В текущем сезоне 26-летний футболист забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах АПЛ. Он выступает за «Лестер» с 2014 года, а его контракт с «лисами» истекает в июне 2020 года.

Напомним, что «Манчестер Сити» только сегодня оформил громкий трансфер защитника Эмерика Ляпорта, заплатив за него порядка 65 млн евро.