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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 43’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 1:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
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«Манчестер Сити» предложил 68 млн евро за Мареза

сегодня, 18:25

Руководство «Манчестер Сити» продолжает искать варианты для усиления состава команды.

По данным СМИ, «горожане» нацелились на хавбека «Лестера» Рияда Мареза и уже сделали предложение в размере 60 млн фунтов (68 млн евро).

В текущем сезоне 26-летний футболист забил 8 голов и сделал 7 результативных передач в 22 матчах АПЛ. Он выступает за «Лестер» с 2014 года, а его контракт с «лисами» истекает в июне 2020 года.

Напомним, что «Манчестер Сити» только сегодня оформил громкий трансфер защитника Эмерика Ляпорта, заплатив за него порядка 65 млн евро.

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Все комментарии
Gelious
Gelious ответил Igo0rek
сегодня в 23:00
Igo0rek:
АХАХАХАХАХАХ фанат Реала говорит про мешок! Вы в 2000 году купили Зидана за 75 млн, Роналду за 96 млн, Кака почти за 70 млн. Искренне надеюсь, что Барселона будет давать сливочных по всем фронтам.
Реал деньги зарабатывал при этом. А не брал от владельца просто через "спонсорские" доходы.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Foxes
сегодня в 21:13
Foxes:
За 150 млн не меньше .
Смешной) А Варди хотя бы за 500 млн отдашь?
Igo0rek
Igo0rek ответил Hayden
сегодня в 21:05
Hayden:
Денежный мешок, надеюсь обанкротитесь и в чемпионшипе окажетесь
АХАХАХАХАХАХ фанат Реала говорит про мешок! Вы в 2000 году купили Зидана за 75 млн, Роналду за 96 млн, Кака почти за 70 млн. Искренне надеюсь, что Барселона будет давать сливочных по всем фронтам.
Igo0rek
Igo0rek ответил Foxes
сегодня в 21:02
Foxes:
За 150 млн не меньше .
Хахахаха даже 50 млн, можете его себе оставить xD
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:25
Марезу пора себя выкупать, он ведь с детства за МС.
Но вообще это утка, есть же Бернарду Силва... или он уже все... пеп им уже наигрался - давай следующего за полтину?!))
Foxes
Foxes
сегодня в 19:10
За 150 млн не меньше .
Hayden
Hayden
сегодня в 19:06
Денежный мешок, надеюсь обанкротитесь и в чемпионшипе окажетесь
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 19:02
Он не нужен, у нас есть уже игрок схожего типа - Бернарду Силва, после трансфера Ляпорта, всех левых в МС сватать будут
ДСА
ДСА
сегодня в 19:00
Тут Лестеру ннчем крыть, надо продавать.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:33
Очередная жесть?
Saang
Saang
сегодня в 18:32
Стопудняк сам себя выкупит и придет в МС свободным агентом)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 18:32
Самовыкуп из Нижнего Тагила приветствуется)
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 18:29
Оххх, достало уже
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:26
Это уже не уточка, а утище!
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