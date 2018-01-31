Клопп: «Если Джан решит уйти - мы пожмем руки и попрощаемся»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал будущее полузащитника Эмре Джана, который может уйти в «Ювентус», поскольку отказывается продлевать контракт с «красными». Накануне Джан забил гол в ворота «Хаддерсфилда» в матче 25-го тура АПЛ (3:0).

«Пока Джан играет так, как в последнем матче, всё в порядке. Он был не очень хорош в предыдущем поединке, и у меня был выбор, но вчера Эмре оправдал моё доверие, так что всё хорошо.

Если Джан решит уйти - мы пожмем друг другу руки и попрощаемся. Если он захочет остаться - мы обменяемся рукопожатиями и поприветствуем друг друга».