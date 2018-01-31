Защитник «Спортинга» близок к переходу в «Рому»

Исходя из утверждений итальянских СМИ, защитник «Спортинга» Хонатан Сильва близок к переходу в «Рому».



Сообщается, что 23-летний футболист сегодня прибыл в Италию, а в данный момент проходит медицинские тесты в клинике «Вилла Стюарт». Если обследование пройдет успешно, то после игрок подпишет контракт с римской командой. Ожидается, что официальное подтверждение будет озвучено в течение сегодняшнего дня. Ориентировочная сумма трансфера составит 6 миллионов евро.



Напомним, что недавно «Спортинг» подписал Вендела, которым интересовался ЦСКА.