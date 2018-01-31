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Защитник «Спортинга» близок к переходу в «Рому»

вчера, 13:46

Исходя из утверждений итальянских СМИ, защитник «Спортинга» Хонатан Сильва близок к переходу в «Рому».

Сообщается, что 23-летний футболист сегодня прибыл в Италию, а в данный момент проходит медицинские тесты в клинике «Вилла Стюарт». Если обследование пройдет успешно, то после игрок подпишет контракт с римской командой. Ожидается, что официальное подтверждение будет озвучено в течение сегодняшнего дня. Ориентировочная сумма трансфера составит 6 миллионов евро. 

Напомним, что недавно «Спортинг» подписал Вендела, которым интересовался ЦСКА.

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Все комментарии
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 13:54
У него же колено заломано. Давно не играет. Эмерсона лечили-лечили, вылечили и пихнули хорошо в Челси. Теперь этого лечить будут. Вылечат и тоже продадут. Реабилитационный центр какой-то.
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