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Более 2 тысяч человек хотят стать волонтерами ЧМ-2018 в Екатеринбурге

вчера, 15:00

Более 2 тысяч человек подали заявки на право стать городскими волонтерами на матчах ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Об этом сообщил руководитель блока привлечения волонтеров центра «Городские волонтеры» Николай Разаков.

«Кампания по отбору городских волонтеров ЧМ-2018 в Екатеринбурге завершилась 31 января. Всего заявки подало больше 2 тыс. волонтеров, из них будет отобрана 1 тыс. волонтеров, которые будут непосредственно работать на чемпионате. Отбор происходил с помощью собеседования, они приходили к нам в центр и с ними беседовали наши рекрутеры. Они выявляли у них с помощью вопросов различные компетенции, стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение работать в команде».

Разаков добавил, что среди кандидатов в волонтеры есть иностранцы из Ирана, Египта, Турции, Сирии, Индии и Южной Кореи. Окончательные результаты будут объявлены в марте.

Всего на мундиале будут работать около 15 тысяч волонтеров.

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Одно слово румын
Одно слово румын
вчера в 15:51
Хорошее дело
борька
борька
вчера в 15:32
Рабсила везде нужна
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:13
Лучше бы стали волонтерами Навального.
Faustello
Faustello
вчера в 15:06
Милые красотки там наверняка )))) Шкурки желающие познакомиться с европейсами!
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