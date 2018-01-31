«Сент-Этьен» объявил о подписании Дебюши

«Сент-Этьен» усилился защитником Матье Дебюши.
32-летний футболист договорился о расторжении контракта с «Арсеналом» и присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.
Игрок заключил с «зелеными» контракт сроком до конца сезона.
«Сент-Этьен» усилился защитником Матье Дебюши.
32-летний футболист договорился о расторжении контракта с «Арсеналом» и присоединился к французскому клубу на правах свободного агента.
Игрок заключил с «зелеными» контракт сроком до конца сезона.
Разорвали контракт, конечно, деньги не получили, но зарплата у него была большая, так что хоть чуток разгрузили!
А также Аделаида и Акпома в аренду отправили.
Разорвали контракт, конечно, деньги не получили, но зарплата у него была большая, так что хоть чуток разгрузили!
А также Аделаида и Акпома в аренду отправили.