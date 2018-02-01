«Милан» и «Лацио» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Милан» и «Лацио» сильнейшего не выявили.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» – «Лацио» – 0:0
Обзор
«Милан»: Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Борини, Кессье, Билья, Локателли (Чалханоглу 57), Сусо, Калинич (Андре Силва 84), Бонавентура (Кутроне 71).
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.
«Лацио»: Стракоша, Касерес, Луис Фелипе, Раду, Баста, Пароло (Нани 76), Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку, Андерсон (Луис Альберто 63), Иммобиле (Лулич 90+1).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Борини 21, Раду 27.
Судья: Марко Гуида.
В первом матче другой пары «Ювентус» взял верх над «Аталантой».
зачем я это говорю спросите вы? потому что счастье болеть за столько титулов.... многие умерли от зависти к нашим с Миланом трофеям, мир их праху.
никто не разбираится в трофеях как Валерошка. потому говорю вам чесно что кубок италии скоро будит за нами. в финале ювентус получит разгром.
или наши повелители обеспечат всем нам дорогие росонерцы хорошую работу 24 часа в день на химическом комбинате города Муданьцзян в качестве возмещения убытка. так справедливо и по совести
зачем я это говорю спросите вы? потому что счастье болеть за столько титулов.... многие умерли от зависти к нашим с Миланом трофеям, мир их праху.
никто не разбираится в трофеях как Валерошка. потому говорю вам чесно что кубок италии скоро будит за нами. в финале ювентус получит разгром.
или наши повелители обеспечат всем нам дорогие росонерцы хорошую работу 24 часа в день на химическом комбинате города Муданьцзян в качестве возмещения убытка. так справедливо и по совести
ЗЫ Спасибо , что сегодня играли в футбол без гандбольных голов.
ЗЫ Спасибо , что сегодня играли в футбол без гандбольных голов.