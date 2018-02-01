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«Милан» и «Лацио» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

сегодня, 00:43
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Милан» и «Лацио» сильнейшего не выявили.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца» 

«Милан» – «Лацио» – 0:0
Обзор

«Милан»: Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Борини, Кессье, Билья, Локателли (Чалханоглу 57), Сусо, Калинич (Андре Силва 84), Бонавентура (Кутроне 71).
Главный тренер: Дженнаро Гаттузо.

«Лацио»: Стракоша, Касерес, Луис Фелипе, Раду, Баста, Пароло (Нани 76), Лейва, Милинкович-Савич, Лукаку, Андерсон (Луис Альберто 63), Иммобиле (Лулич 90+1).
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Борини 21, Раду 27.

Судья: Марко Гуида.

В первом матче другой пары «Ювентус» взял верх над «Аталантой».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил FERIS
сегодня в 10:15
FERIS:
Что тут делает в ветке Милана этот барсуковский тролль валерошка?
А где их нет на соккере?
Великий Князь
Великий Князь ответил FERIS
сегодня в 08:12
FERIS:
Что тут делает в ветке Милана этот барсуковский тролль валерошка?
    Zayac_65
    Zayac_65
    сегодня в 08:09
    Удачи Милану в ответном матче..
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 06:08
    Радует, что Милан становится сильнее. Вспомните, как он играл с Лацио и Интером в первой половине сезона. и как теперь.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 03:29
    В Риме "Лацио" выиграет - "Милан" не заслуживает даже намека на трофеи.
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 01:29
    Что тут делает в ветке Милана этот барсуковский тролль валерошка?
    juchok
    juchok ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 00:58
    Lazio-Kiev:
    У нас нет Дренте. Кого имеешь в виду?
    ну как же ты не догадался? Лукаку, же
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил juchok
    сегодня в 00:54
    juchok:
    а мне ваш Дренте понравился
    У нас нет Дренте. Кого имеешь в виду?
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Bалерошка
    сегодня в 00:54
    Bалерошка:
    Сегодня я начну из истории моего детства. это было до того как родители продали меня в бродячий цирк Шаобаодао. очень любил считать кубки поэтому стал болеть за самый тетулованый клуб мира. у меня дома стояли семь кубков чемпионов. сам сделал их из фольги, лепил из хлебного мякиша чтобы быть вместе с Миланом. брал у мамы с кухни сковородку, клал с собой в кровать и представляя скудетту. зачем я это говорю спросите вы? потому что счастье болеть за столько титулов.... многие умерли от зависти к нашим с Миланом трофеям, мир их праху. никто не разбираится в трофеях как Валерошка. потому говорю вам чесно что кубок италии скоро будит за нами. в финале ювентус получит разгром. или наши повелители обеспечат всем нам дорогие росонерцы хорошую работу 24 часа в день на химическом комбинате города Муданьцзян в качестве возмещения убытка. так справедливо и по совести
    Каждая твоя фраза- кирпичик в барельеф Валерона)
    juchok
    juchok ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 00:53
    Lazio-Kiev:
    Результат закономерный. Ни одна команда не наиграла на победу, да и поражения никто не заслуживал. Лучшими были, на мой взгляд, Стракоша и Доннарумма. ЗЫ Спасибо , что сегодня играли в футбол без гандбольных голов.
    а мне ваш Дренте понравился
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    сегодня в 00:52
    Результат закономерный. Ни одна команда не наиграла на победу, да и поражения никто не заслуживал. Лучшими были, на мой взгляд, Стракоша и Доннарумма.
    ЗЫ Спасибо , что сегодня играли в футбол без гандбольных голов.
    Bалерошка
    Bалерошка
    сегодня в 00:48
    Сегодня я начну из истории моего детства. это было до того как родители продали меня в бродячий цирк Шаобаодао. очень любил считать кубки поэтому стал болеть за самый тетулованый клуб мира. у меня дома стояли семь кубков чемпионов. сам сделал их из фольги, лепил из хлебного мякиша чтобы быть вместе с Миланом. брал у мамы с кухни сковородку, клал с собой в кровать и представляя скудетту.
    зачем я это говорю спросите вы? потому что счастье болеть за столько титулов.... многие умерли от зависти к нашим с Миланом трофеям, мир их праху.
    никто не разбираится в трофеях как Валерошка. потому говорю вам чесно что кубок италии скоро будит за нами. в финале ювентус получит разгром.
    или наши повелители обеспечат всем нам дорогие росонерцы хорошую работу 24 часа в день на химическом комбинате города Муданьцзян в качестве возмещения убытка. так справедливо и по совести
    juchok
    juchok
    сегодня в 00:43
    одно слово-турок....
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