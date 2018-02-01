Эменике будет выступать за клуб из Примеры

Экс-нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, контракт которого принадлежит «Олимпиакосу», на правах аренды присоединился к «Лас-Пальмасу». В услугах нигерийского форварда был заинтересован «Аланьяспор», расставшийся с бывшим форвардом ЦСКА Вагнером Лавом, но турецкий клуб заменил бразильца его соотечественником, экс-игроком «Краснодара» и «Динамо» Вандерсоном.

Напомним, в последний день трансферного окна «Лас-Пальмас» взял в аренду ещё одного нигерийского футболиста.