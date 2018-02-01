Митрович на правах аренды перешёл из «Ньюкасла» в «Фулхэм»

Сербский нападающий Александар Митрович сменил «Ньюкасл» на «Фулхэм». Лондонский клуб объявил об аренде 23-летнего форварда до конца сезона.
Заменой Митровича в «Ньюкасле» станет алжирский нападающий Ислам Слимани, арендованный у «Лестера».
Сербский нападающий Александар Митрович сменил «Ньюкасл» на «Фулхэм». Лондонский клуб объявил об аренде 23-летнего форварда до конца сезона.
Заменой Митровича в «Ньюкасле» станет алжирский нападающий Ислам Слимани, арендованный у «Лестера».
вот мой никYou'll Never Walk Alone на который я не могу зайти пишет что ошибка
вот мой никYou'll Never Walk Alone на который я не могу зайти пишет что ошибка