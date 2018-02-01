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Митрович на правах аренды перешёл из «Ньюкасла» в «Фулхэм»

сегодня, 04:29

Сербский нападающий Александар Митрович сменил «Ньюкасл» на «Фулхэм». Лондонский клуб объявил об аренде 23-летнего форварда до конца сезона. 

Заменой Митровича в «Ньюкасле» станет алжирский нападающий Ислам Слимани, арендованный у «Лестера».

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Все комментарии
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax ответил Ploomber
сегодня в 06:24
Ploomber:
На резервный аккаунт заходит без проблем?
Вот этот ник актуален? You'll Never Walk Alone
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax ответил Ploomber
сегодня в 06:23
Ploomber:
На резервный аккаунт заходит без проблем?
да
Ploomber
Ploomber ответил Amsterdamsche Ajax
сегодня в 06:23
Amsterdamsche Ajax:
вот что выдает когда я хочу зайти на сайт - На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
На резервный аккаунт заходит без проблем?
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax ответил Ploomber
сегодня в 06:20
Ploomber:
Доброе. Какая именно ошибка? Сделайте, пожалуйста, скриншот, чтобы понятнее было.
вот что выдает когда я хочу зайти на сайт - На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Ploomber
Ploomber ответил Amsterdamsche Ajax
сегодня в 06:13
Amsterdamsche Ajax:
админы доброе утро у меня вот такая проблема я не могу зайти на другой аккаунт в чем дело вот мой никYou'll Never Walk Alone на который я не могу зайти пишет что ошибка
Доброе. Какая именно ошибка? Сделайте, пожалуйста, скриншот, чтобы понятнее было.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
сегодня в 05:44
админы доброе утро у меня вот такая проблема я не могу зайти на другой аккаунт в чем дело

вот мой никYou'll Never Walk Alone на который я не могу зайти пишет что ошибка
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