Рейнгольд: «Легионеров в „Спартаке“ хватит на полторы команды, перебор»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд не понимает, зачем клубу столько легионеров (вчера москвичи подписали алжирского хавбека Софьяна Ханни из «Андерлехта»), а также обеспокоен физической формой ряда игроков команды:

«Считаю, что в „Спартаке“ перебор легионеров. Их хватит на полторы команды. Трансферное окно закроется и продать уже будет некому. Но выводы делать рано, пока еще команда в разобранном состоянии.

Вот немного напрягся Глушаков и получил травму. Как бы не было проблем с поясничной мышцей. Это тоже неприятная история. В противном случае, он выбыл на две недели. И еще надо будет набирать форму, а рядом уже игра с „Атлетиком“.

Команда должна набирать в физическом плане. Она должна почувствовать легкость. По себе помню, что двух-трехразовые тренировки – это чумовая нагрузка. Не каждый организм справится. С каждой тренировкой футболисты должны обретать легкость. Сейчас складывается ощущение, что у Фернандо и Промеса лишний вес. Движение неловкие. Не готовы ребята. Через две недели картина может сильно измениться. Это кропотливая и тяжелая работа. Форму можно набрать только через большие нагрузки, а легкость приходит в неожиданный момент».