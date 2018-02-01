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Рейнгольд: «Легионеров в „Спартаке“ хватит на полторы команды, перебор»

сегодня, 09:37

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд не понимает, зачем клубу столько легионеров (вчера москвичи подписали алжирского хавбека Софьяна Ханни из «Андерлехта»), а также обеспокоен физической формой ряда игроков команды:

«Считаю, что в „Спартаке“ перебор легионеров. Их хватит на полторы команды. Трансферное окно закроется и продать уже будет некому. Но выводы делать рано, пока еще команда в разобранном состоянии.

Вот немного напрягся Глушаков и получил травму. Как бы не было проблем с поясничной мышцей. Это тоже неприятная история. В противном случае, он выбыл на две недели. И еще надо будет набирать форму, а рядом уже игра с „Атлетиком“.

Команда должна набирать в физическом плане. Она должна почувствовать легкость. По себе помню, что двух-трехразовые тренировки – это чумовая нагрузка. Не каждый организм справится. С каждой тренировкой футболисты должны обретать легкость. Сейчас складывается ощущение, что у Фернандо и Промеса лишний вес. Движение неловкие. Не готовы ребята. Через две недели картина может сильно измениться. Это кропотливая и тяжелая работа. Форму можно набрать только через большие нагрузки, а  легкость приходит в неожиданный момент».

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Все комментарии
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 12:45
Что не говори, а спартаковские негры, самые чемпионистые негры в России)
pereletnii
pereletnii
сегодня в 12:42
путен негадует!
pereletnii
pereletnii
сегодня в 12:38
Это не правда! спартак народный! а кб школа лучшая в мире! каждый год в ней куется по 50 русских месси!
Shagrath82
Shagrath82 ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:33
Jeck Denielse:
Легионеров много - усилений нет.... Без комментариев....
То ли звезда РФПЛ Заболотный, я все правильно понял? Ну кстати Софьян и Николо для нашего чемпа очень интересные игроки.Хотя кому я рассказываю про Андерлехт
Colonist
Colonist ответил kilot11
сегодня в 12:33
Кто о чем, а вшивый о бане! Такая русская пословица даже есть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:29
Легионеров много - усилений нет....
Без комментариев....
azures
azures
сегодня в 12:24
Штук семь не мешало бы прикупить.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:22
По играм видно что нагрузки большие,но по сравнению с игрой против китайского клуба видно что команда начинает набирать форму,так что все по плану... Легионера взяли скорей всего что что то знают больше нас,а именно возможно что кто то уйдет...
Суеверный
Суеверный
сегодня в 12:15
Да, в режиме трехразовых тренировок хочется только спать и есть. Лишний раз как-нибудь пошутить лень. Особенно спринтерам после 10 000 метров. Не до внимания к прекрасной половине человечества, не до телика. Бурчит там что-то нудно, лучше посплю. Но это необходимый этап после пары недель "праздников".
Бутсы
Бутсы ответил kilot11
сегодня в 12:13
kilot11:
чувак ты походу озабочен, что не комент то баня.. я конечно понимаю тебя, вам как бы умываться не клицу, но это уде перебор
Ну так ведь, кто о чем а вшивый о бане.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:00
Федун волен тратить свои личные деньги как угодно, хоть 20 легионеров купит. Главное не нарушать лимит и ФФП
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил kilot11
сегодня в 12:00
kilot11:
чувак ты походу озабочен, что не комент то баня.. я конечно понимаю тебя, вам как бы умываться не клицу, но это уде перебор
Этот еще пол беды) Вот щас Писерман придет))
kilot11
kilot11 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 11:58
чувак ты походу озабочен, что не комент то баня.. я конечно понимаю тебя, вам как бы умываться не клицу, но это уде перебор
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:48
"Вот немного напрягся глушаков и получил травму. Как бы не было проблем с поясничной мышцей." - это он когда напрячься успел? Когда новичков в баньке в пупсы посвящал?
lotsman
lotsman
сегодня в 11:39
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил MALOVAR
    сегодня в 11:35
    MALOVAR:
    а из какой сборной Муса в англии никто не знает)) который потопил Лестер
    Что ж ты какой неразвитый.? Муса был капитаном сборной Нигерии, которая кстати почти на 40 мест выше России в рейтинге ФИФА. И на ЧМ-14 положил две классные штуки в ворота Аргентины. Нам бы такого.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Mяyчeло
    сегодня в 11:32
    Mяyчeло:
    Тоже толькт Ивана помню. у бомжей каститес коней не любит ещё. а так у них давно взаимная любоффь и лабызание)
    Спасибо за оценку. Я просто люблю футбол и отношусь к Спартаку как к непримиримому сопернику, а Зенит терпеть не могу, т.к. Газпром фактически разрушает и уничтожает наш футбол. Вот и все. Если Спартак в последней игре выиграл 3:0 , я никогда не скажу, что это судья помог хряка, нет все по делу. Что есть, то есть , выдумывать ничего не надо. Футбол логичен и все в нем закономерно. К сожалению на этом сайте футбол обсуждают мало, в основном дрязги, сплетни, троллинг и пр. Мне больше нравится про футбол вести разговор.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил time out
    сегодня в 11:30
    time out:
    Какая разница между бразильцами и аргентинцами? С одного континента все. Но в культурной столице (а культурная ли она) одних считают зулусами, а других арийцами. Тупее придумать невозможно.
    Все знают, что после 2й мировой войны, нацисты сбежали в Аргентину. Поэтому все Аргентинцы - арийцы. Чего тут сложного?) Питерская логика)
    Крейсер
    Крейсер ответил Mяyчeло
    сегодня в 11:17
    Mяyчeло:
    и бруно алвеш тоже был ариец, и рондон бел снежком. и воспитанник зенита брайан йдову тоже беленький. корчое в зенье одни арийцы всю жизнь играют))
    Зенит себе уже давно "кровь разбавил".
    Но фанаты продолжают верить, что ничего не произошло. Просто освещение не так падало на некоторых игроков Зенита.

    А вообще, если бы они оценивали людей по человеческим и профессиональным качествам, а не по цвету кожи - играли бы у них многие хорошие игроки. Сами себе шлагбаум поставили. Мазохисты.
    Луческу как-то жаловался, что не мог пригласить некоторых классных футболистов по кое-какой пикантной причине.
    MAUS
    MAUS ответил azures
    сегодня в 11:15
    azures:
    Рейнгольд опять гонит не понятно что, зулуссов 10 бы не помешало.
      Mяyчeло
      Mяyчeло
      сегодня в 11:12
      пацаны, белоснежный воспитанник Зенита о расистах!)

      Mяyчeло
      Mяyчeло ответил Крейсер
      сегодня в 11:11
      Крейсер:
      Кстати, заметил одну странную вещь. Те мои друзья, которые болеют за ЦСКА, люто ненавидят Зенит. Просто не переваривают этих нуворишей. А на Соккере, все кони чуть ли не лобызаются с бомжиками. Странно. Может они не настоящие кони?? Хотя нет, есть среди них один настоящий конь с ником "Ваня лучший". Никогда не "дружит против Спартака". Одинаково не переваривает, как нас, так и Зенит. Просто говорит то что думает и ни перед кем не заискивает. Это вызывает уважение.
      Тоже толькт Ивана помню. у бомжей каститес коней не любит ещё. а так у них давно взаимная любоффь и лабызание)
      Mяyчeло
      Mяyчeло ответил lotsman
      сегодня в 11:09
      lotsman:
      Разница в том, что одни аргентинцы, а другие бразильцы. Китайцы и немцы тоже с одного континента - Евразия. Или ты между ними тоже разницы не видишь. Хотя и там, и там, есть жители разных кровей, как и в Аргентине с Бразилией. В Аргентине, в основном, жители с испанской и португальской кровью. В Бразилии же, куда в своё время, на кофейные плантации, испанцы свозили из Африки рабов, а с континента индейцев, в настоящее время очень много метисов и мулатов. Халк, к примеру, мулат. А Витсель, метис. Хотя Витсель вообще к этому континенту отношения не имеет. У него мать бельгийка, а отец индеец кариб, с Карибов.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил time out
        сегодня в 11:09
        Негр он и в Аргентине и в Бразилии негр.
        Поэтому с трибун кричать ему : " русские вперёд" бессмысленно. Можно только в баньке парить и в бочку с мазутом окунать.
        Крейсер
        Крейсер
        сегодня в 11:08
          azures
          azures
          сегодня в 11:07
          Рейнгольд опять гонит не понятно что, зулуссов 10 бы не помешало.
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле ответил RussianHorse
          сегодня в 11:07
            lotsman
            lotsman ответил time out
            сегодня в 11:06
            time out:
            Какая разница между бразильцами и аргентинцами? С одного континента все. Но в культурной столице (а культурная ли она) одних считают зулусами, а других арийцами. Тупее придумать невозможно.
            Разница в том, что одни аргентинцы, а другие бразильцы. Китайцы и немцы тоже с одного континента - Евразия. Или ты между ними тоже разницы не видишь. Хотя и там, и там, есть жители разных кровей, как и в Аргентине с Бразилией. В Аргентине, в основном, жители с испанской и португальской кровью. В Бразилии же, куда в своё время, на кофейные плантации, испанцы свозили из Африки рабов, а с континента индейцев, в настоящее время очень много метисов и мулатов. Халк, к примеру, мулат. А Витсель, метис. Хотя Витсель вообще к этому континенту отношения не имеет. У него мать бельгийка, а отец индеец кариб, с Карибов.
            Сергеевич вернулся 1
            Сергеевич вернулся 1 ответил Казанский
            сегодня в 11:02
            Казанский:
            Потому что негры ЦСКА,это не Гинера негры,а лейтенанты Шойгу,а негры Спартака исключительно рабы Федуна и измазаны нефтью))
            Хорошо сказал Коля!). Зачёт!))
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле ответил Казанский
            сегодня в 11:01
            Колян, ты бы на солцеликого волну не гнал, а то как в армейку пойдешь, зашлют тебя куда нибудь в Сибирь служить. Будешь передачек по про года ждать.
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