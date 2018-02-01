МЮ и Шоу ведут переговоры о продлении контракта

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу ведет переговоры с клубом о продлении контракта, утверждают в Англии.

Напомним, что еще недавно игрок не имел места в составе команды и считался главным кандидатом на то, чтобы покинуть МЮ, однако уверенная игра 22-летнего бека в последних матчах заставила главного тренера команды Жозе Моуриньо пересмотреть свое отношение к Шоу.

Сообщается, что недавно стороны активировали пункт в контракте футболиста о продлении сотрудничества до лета 2019 года, а теперь обсуждают возможность подписания нового трудового соглашения.