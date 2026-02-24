Top.Mail.Ru
Игры чемпионата Аргентины перенесут из-за коррупционного скандала

сегодня, 09:55

Матчи чемпионата Аргентины, запланированные на период с 5 по 8 марта, будут перенесены на другие даты на фоне обвинений в адрес Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в финансовых нарушениях.

Ранее налогово‑таможенная служба ARCA обвинила AFA в невыплате части налоговых обязательств. В ассоциации заявляют, что спорные платежи были внесены авансом и уже представили свою позицию в суде, тогда как ARCA настаивает, что не может взыскать эту задолженность.

Ситуация разворачивается на фоне масштабного расследования в отношении главы AFA Клаудио Тапиа, его соратника Пабло Товигиньо и заместителя казначея Лучано Накиса, которых подозревают в незаконном обогащении и причастности к сомнительным финансовым схемам. Под следствием также находится компания Sur Finanzas, спонсирующая ряд аргентинских клубов и сборную и подозреваемая в хищении средств и уклонении от уплаты налогов.

Источник: itar-tass.com
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:45
Несовсем понятно, как перенос сроков проведения матчей повлияет на уменьшение коррупции.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:26
Похоже их турки укусили)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:15
В Федерации Футбола Аргентины 🇦🇷 ситуация такова — вор на воре сидит и вором погоняет... Там пилят деньги в открытую, не стесняясь никого. Правоохранительные органы периодически пытаются вмешаться, но сразу получают предупреждение от ФИФА, мол государство не имеет права... Даже грозились исключить Аргентину из числа участников Чемпионата мира по футболу.. Видимо им тоже перепадает. Это система...
aagf2gmvssee
aagf2gmvssee
сегодня в 10:14
Похоже воруют все и везде.
