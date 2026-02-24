Игры чемпионата Аргентины перенесут из-за коррупционного скандала

Матчи чемпионата Аргентины, запланированные на период с 5 по 8 марта, будут перенесены на другие даты на фоне обвинений в адрес Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в финансовых нарушениях.
Ранее налогово‑таможенная служба ARCA обвинила AFA в невыплате части налоговых обязательств. В ассоциации заявляют, что спорные платежи были внесены авансом и уже представили свою позицию в суде, тогда как ARCA настаивает, что не может взыскать эту задолженность.
Ситуация разворачивается на фоне масштабного расследования в отношении главы AFA Клаудио Тапиа, его соратника Пабло Товигиньо и заместителя казначея Лучано Накиса, которых подозревают в незаконном обогащении и причастности к сомнительным финансовым схемам. Под следствием также находится компания Sur Finanzas, спонсирующая ряд аргентинских клубов и сборную и подозреваемая в хищении средств и уклонении от уплаты налогов.