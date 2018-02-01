Марез объявил «Лестеру» бойкот

Как сообщает английская пресса, нападающий «Лестера» Рияд Марез объявил клубу бойкот.



Утверждается, что 26-летний футболист принял такое решение из-за того, что руководство клуба не согласилось отпускать его в «Манчестер Сити». Алжирец за несколько дней до завершения зимнего трансферного окна подал официальный запрос на переход в клуб из Манчестера. Однако «лисицы» отказались отпускать, так как посчитали предложение недостаточно хорошим.