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Марез объявил «Лестеру» бойкот

сегодня, 10:11

Как сообщает английская пресса, нападающий «Лестера» Рияд Марез объявил клубу бойкот. 

Утверждается, что 26-летний футболист принял такое решение из-за того, что руководство клуба не согласилось отпускать его в «Манчестер Сити». Алжирец за несколько дней до завершения зимнего трансферного окна подал официальный запрос на переход в клуб из Манчестера. Однако «лисицы» отказались отпускать, так как посчитали предложение недостаточно хорошим. 

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Все комментарии
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 12:40
Не удержат все равно с такой игрой
13 RUS
13 RUS
сегодня в 12:40
Ооооо началось
dzvinka
dzvinka ответил 95-shishani-95
сегодня в 12:27
95-shishani-95:
Барселонские методы! В Барсу что ли собрался? ))
ну так пеп по старых конспектах мутит переход))
Антибиотик111
Антибиотик111 ответил Klaus-S
сегодня в 12:17
Может и так.Но за эти деньги они бы нашли кого-то на замену Марезу и сдача бы осталась,только при условии что договорились бы не за 3 часа до закрытия то.
Klaus-S
Klaus-S ответил Антибиотик111
сегодня в 11:54
Антибиотик111:
Лестер порой неадекватно ведёт себя.Предлагали хорошие деньги за него,а они все навариться хотели побольше.Летом и за половину предложенной суммы не отдадут его.
Их можно понять. Без Мареза Лестеру будет совсем тяжело.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:11
На лавке затухнет.
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 11:01
Лестер порой неадекватно ведёт себя.Предлагали хорошие деньги за него,а они все навариться хотели побольше.Летом и за половину предложенной суммы не отдадут его.
Майкл59ru
Майкл59ru ответил 95-shishani-95
сегодня в 10:43
95-shishani-95:
Барселонские методы! В Барсу что ли собрался? ))
Вообще то это как раз мадридские методы. Помнится главная сливочная принцеска-капризулька также устраивала байкот Пересу и отказывалась выходить на поле пока ей не подымут зарплату. )
Foxes
Foxes
сегодня в 10:23
Не верю.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:19
Если объявил бойкот, значит толку с Мареза уже не будет.
Летом продадут его гораздо дешевле, чем предлагал МС.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 10:18
Барселонские методы! В Барсу что ли собрался? ))
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