«Монако» вышел в финал Кубка Лиги Франции, где сыграет с ПСЖ

В полуфинале Кубка Лиги «Монако» разобрался с «Монпелье».
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» – «Монпелье» – 2:0 (2:0)
Голы: Фалькао 15, Фалькао 29
«Монако»: Субашич, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Глик, Лопеш, Моутиньо, Фабиньо, Бошилья (Кейта 65), Йоветич (Тилеманс 65), Фалькао (Геззаль 84).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Монпелье»: Леком, Мукиеле, Хилтон, Мендеш, Русийон, Схири, Самбиа, Мбенза (Камара 78), Пирис (Иконе 65), Агилар, Сио (Нинга 79).
Главный тренер: Мишель Тер-Закарян.
Предупреждения: Мендеш 25, Фабиньо 55, Бошилья 60.
Судья: Амори Делерю.
Вторым финалистом турнира вчера стал ПСЖ.