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«Монако» вышел в финал Кубка Лиги Франции, где сыграет с ПСЖ

01 февраля 2018, 00:58
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеЗавершен

В полуфинале Кубка Лиги «Монако» разобрался с «Монпелье».

Монако, стадион «Луи-Дозьем» 

«Монако» – «Монпелье» – 2:0 (2:0)
Голы: Фалькао 15, Фалькао 29

«Монако»: Субашич, Жемерсон, Сидибе, Раджи, Глик, Лопеш, Моутиньо, Фабиньо, Бошилья (Кейта 65), Йоветич (Тилеманс 65), Фалькао (Геззаль 84).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Монпелье»: Леком, Мукиеле, Хилтон, Мендеш, Русийон, Схири, Самбиа, Мбенза (Камара 78), Пирис (Иконе 65), Агилар, Сио (Нинга 79).
Главный тренер: Мишель Тер-Закарян.

Предупреждения: Мендеш 25, Фабиньо 55, Бошилья 60.

Судья: Амори Делерю.

Вторым финалистом турнира вчера стал ПСЖ.

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Источник: soccer.ru
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КЭТиК
КЭТиК
01 февраля 2018 в 05:18
Хоть в одной игре ПСЖ придется сразу понапрягаться.
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