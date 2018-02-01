Сорокин: «Москва готова к приёму гостей чемпионата мира, у ФИФА тут нет вопросов»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что у ФИФА нет претензий к Москве в вопросе подготовки к грядущему чемпионату мира:

«С 1 по 3 марта в рамках инспекционного визита посетим стадионы в Ростове, Сочи и Казани. В таком составе мы собираемся, наверное, в последний раз. Дальше будет идти индивидуальная работа, но визиты ФИФА будут продолжаться. Мы считаем, что Москва готова к приему гостей чемпионата мира. Вложены большие усилия. У ФИФА по Москве нет вопросов».

Ранее Сорокин пообещал, что украинские журналисты будут в России в безопасности во время чемпионата мира по футболу.