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Сорокин: «Москва готова к приёму гостей чемпионата мира, у ФИФА тут нет вопросов»

сегодня, 11:10

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что у ФИФА нет претензий к Москве в вопросе подготовки к грядущему чемпионату мира:

«С 1 по 3 марта в рамках инспекционного визита посетим стадионы в Ростове, Сочи и Казани. В таком составе мы собираемся, наверное, в последний раз. Дальше будет идти индивидуальная работа, но визиты ФИФА будут продолжаться. Мы считаем, что Москва готова к приему гостей чемпионата мира. Вложены большие усилия. У ФИФА по Москве нет вопросов».

Ранее Сорокин пообещал, что украинские журналисты будут в России в безопасности во время чемпионата мира по футболу.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 12:10
За три дня три стадиона проинспектировать? Маловато времени взяли
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:47
Это пока нет вопросов.Вопросы появятся перед самым началом чм. )
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:25
Дай бог не врет.
Egorium
Egorium
сегодня в 11:11
Особенно открывашка всех поразит.
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