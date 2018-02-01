Путин сегодня осмотрит новый стадион в Ростове-на-Дону

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сегодня президент России Владимир Путин осмотрит новый стадион в Ростове-на-Дону, построенный к чемпионату мира 2018.

«Президент на вертолёте совершит облёт ростовского стадиона, стройка которого закончена и который готов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Именно с воздуха удается наилучшим образом оценить масштабы стройки, которая уже завершена, а также качество возведённого такого крупного объекта».



Напомним, что строительство стадиона «Ростов-Арена» было завершено в декабре минувшего года.