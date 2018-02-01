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Путин сегодня осмотрит новый стадион в Ростове-на-Дону

вчера, 14:26

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сегодня президент России Владимир Путин осмотрит новый стадион в Ростове-на-Дону, построенный к чемпионату мира 2018.

«Президент на вертолёте совершит облёт ростовского стадиона, стройка которого закончена и который готов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Именно с воздуха удается наилучшим образом оценить масштабы стройки, которая уже завершена, а также качество возведённого такого крупного объекта».

Напомним, что строительство стадиона «Ростов-Арена» было завершено в декабре минувшего года. 

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 20:02
Таганыч пашет в три смены)))
Ника228
Ника228 ответил AntiherQ1488
вчера в 18:24
AntiherQ1488:
Дороги в Ростове починят)
они как не странно и до его приезда последние годы были неплохие ..ну года 2 уже отличные )
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 17:33
Дороги в Ростове починят)
борька
борька
вчера в 17:06
Его аэропорт интересует,
Vadim-SS
Vadim-SS
вчера в 16:38
А траву пробовать он не будет?
vovinho11
vovinho11 ответил drug01
вчера в 15:13
Что смотреть на нее? Наша команда в Турции
Морозовский
Морозовский
вчера в 15:13
Будет упрашивать Валеру принять "Зенит"!
drug01
drug01
вчера в 15:11
Смотреть надо на саму команду Ростов????
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 14:58
Скорее всего пролетят над заранее надутым макетом стадиона. А настоящий,недоделанный,облетят стороной. Ну или натянут над стадионом огромную фотографию с изображённой на ней крышей стадиона. А пока будут летать,всевозможные ростовские чинуши будут усиленно переводить все свои оффшоры в банки на Каймановы острова. А кто потупее просто закапывать все свои наворованные деньги в землю,чтобы в случае чего быть гол как сокол,живущим исключительно на зарплату )
proezd2
proezd2
вчера в 14:47
за откатом .
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:39
Вот такая у Путина экскурсия миллиона за 2 бюджетных рублей.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Василий 50
вчера в 14:39
Василий 50:
Мутко, надеюсь, уже утратил доверие?
Рыбина кстати всё ещё не на своём месте. После интервью Тахтарова к этому челу только ещё больше неприязни добавилось.
LOpp
LOpp ответил Василий 50
вчера в 14:36
Василий 50:
Мутко, надеюсь, уже утратил доверие?
Мутко не давно получил новую должность.
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:34
Мутко, надеюсь, уже утратил доверие?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 14:34
Масштабы с воздуха оценить можно, но качество нельзя). А так болел Ростова стоит поздравить с новым стадионом. Он на месте думаю и верю, что болелы вернутся к своей команде.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
вчера в 14:30
ВАЛЕРА ЕМУ ПОМАШЕТ РУЧКОЙ !
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