Определились соперники «Амкара» на втором зимнем сборе в Турции

Пресс-служба «Амкара» сообщает, что определились соперники пермской команды на втором зимнем сборе в Турции.



«5 февраля „Амкар“ снова отправится в Турцию, в Анталию. Но на этот раз команда остановится в отеле Calista Luxury Resort. В программе второго сбора четыре контрольные игры: 7 февраля наша команда сыграет с московским „Динамо“, 11-го – соперником будет „Будучность“ из Черногории, 15-го – ереванский „Алашкер“, а на 19-е число, заключительный день сбора, соперник пока не определён», - сообщает пресс-служба.