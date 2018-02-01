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Быстров получил новую медаль за Евро-2008 взамен украденной

вчера, 15:41

Стало известно, что полузащитник «Тосно» Владимир Быстров сегодня получил новую бронзовую медаль за участие на Евро-2008. 

В октябре 2015 года дом Владимира ограбили, после чего он попросил РФС помочь ему восстановить медаль. Позднее Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой изготовить для Быстрова новую награду. Сегодня медаль хавбеку вручил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.

Напомним, что на чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала, в котором уступила будущим победителям турнира испанцам  со счетом 0:3.

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Все комментарии
Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 21:34
Ждемс,когда в Арсенале кое что пропадёт)))))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:24
Мелочь, а приятно!!! Награда нашла владельца.
cpartak60
cpartak60 ответил clop
вчера в 19:46
clop:
Эта новость означает, что воров так и не поймали.
а у нас разве их ловють?поймают на кол посадить!
Шуnя771
Шуnя771 ответил AntiherQ1488
вчера в 19:15
AntiherQ1488:
Казалось бы, причем тут зюба?
Ах-ХА-ХА!
Зачет! Думаешь чтобы Дзюба не плакал ему подарил "трофей"!)))
4RT
4RT
вчера в 18:17
Поди пропил первую, как и три магнитофона, три видео камеры...
clop
clop
вчера в 18:12
Эта новость означает, что воров так и не поймали.
eugen-han
eugen-han
вчера в 17:34
заслужил по праву...
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 17:24
Евро,которое взяли спартаковцы и шава
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 17:23
Теперь Быстров единственный из той сборной у кого есть целых две медали )
Верг
Верг
вчера в 16:58
дзюба мастер взломщик
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:42
Не забыли все-таки про Владимира! Хоть он особо не принес большой пользы сборной России на том успешном ЕВРО, но свое он все же получил)
kingoffam
kingoffam
вчера в 16:37
Что-то у Вовы постоянно что-то тырят.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:35
Эту медаль он заслужил свой игрой на Евро.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 16:34
Целых 10 лет прошло уже
grafff
grafff
вчера в 16:19
В спортоварах купил бы
MaxForCSKA
MaxForCSKA
вчера в 16:19
что то Дзюба вспомнился
Суеверный
Суеверный
вчера в 16:16
Приятная новость. Оказывается буржуи вовсе не кровожадные. Все мы люди, и я рад за Владимира. Заслужил - твое. А вот к некоторым "органам" вопросы остаются. Это не телесериалы о доблести. Сопрут мобильник (технически ничего не стоит обнаружить даже после смены симки), все равно локализация примерно 50-т метров, кроме многоэтажных супермаркетов. И фиг тебе доблестная полиция пошевелится.
drug01
drug01
вчера в 16:11
Медаль нашла своего героя это радостное событие!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 16:08
А Дзюба на евро 2008 не играл, но у него медаль не понятно откуда взялась.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 16:05
Благородное дело было совершено...
holms918
holms918
вчера в 16:05
Береги медаль, Вова.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:04
Поздравляю Володьку!!! Как приятно стать дважды обладателем бронзовых медалей чемпионата Европы!!!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил LOpp
вчера в 16:01
LOpp:
завтра объявление на Авито: "Продается оригинальная бронзовая медаль за участие на Евро-2008"
Номер: 888005553535
Спросить Артема)
LOpp
LOpp
вчера в 15:59
завтра объявление на Авито: "Продается оригинальная бронзовая медаль за участие на Евро-2008"
Морозовский
Морозовский
вчера в 15:58
А почему Салямыч? Больше некому? Дзюбе поручить надо было - они были верны и красно-белым, и лазурным!
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 15:52
Казалось бы, причем тут зюба?
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 15:50
А в это время, где то плачет один дзюба...
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:47
Вот это браво
DuBSTeR
DuBSTeR
вчера в 15:44
Главное, что бы эту не пропил...
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