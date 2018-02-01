Быстров получил новую медаль за Евро-2008 взамен украденной

Стало известно, что полузащитник «Тосно» Владимир Быстров сегодня получил новую бронзовую медаль за участие на Евро-2008.



В октябре 2015 года дом Владимира ограбили, после чего он попросил РФС помочь ему восстановить медаль. Позднее Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой изготовить для Быстрова новую награду. Сегодня медаль хавбеку вручил главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов.



Напомним, что на чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала, в котором уступила будущим победителям турнира испанцам со счетом 0:3.