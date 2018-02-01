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«Спартак» заявил Ханни на матчи Лиги Европы

вчера, 17:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

«Спартак» огласил заявку команды на матчи Лиги Европы. В список попали 25 футболистов:

Ребров, Селихов, Петкович, Таски, Боккетти, Тигиев, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Джано, Леонтьев, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Зобнин, Пашалич, Попов, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано, Нимели, Давыдов, Роша.

Отметим появление в заявочном листе новичка команды Софьяна Ханни.

15 февраля «красно-белым» предстоит встреча с «Атлетиком», 22 февраля состоится ответный поединок в Бильбао.

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Все комментарии
Крейсер
Крейсер ответил Tommy Lee
сегодня в 00:11
Tommy Lee:
А за какие он деньги строил клуб? Народ нищенствовал, а Спартак покупал всё что движется.
Кстати. Ваш бывший президент Дадаханов вообще был связан с чеченским терроризмом. Ты не хочешь выяснить на какие деньги существовал ЦСКА в то время?
Или память короткая?
Покопайся в своём красно-синем белье.
Там гораздо больше интересного обнаружишь.
Крейсер
Крейсер ответил Tommy Lee
сегодня в 00:03
Tommy Lee:
А за какие он деньги строил клуб? Народ нищенствовал, а Спартак покупал всё что движется.
Зачем писать откровенную ерунду?
Лишь бы ляпнуть?
Есть данные из каких источников финансировался Спартак? Выкладывай. Или не мели всякую фигню.
Давай, успокой "московских бабушек". А то они думают, что он на их пенсии жировал, скупая в Бразилии таких тузов, как Робсон и Маркао.
Спартак никого не "грабил". Как играли в Роторе Есипов, Нидергаус и Веретенников, так и продолжали там играть. Как играли в Спартак-Алании Сулейманов, Канищев и Касымов, так и оставались там. Сборников Семака и Семшова из ЦСКА и Торпедо тоже никто не забирал. Гарин и Лоськов остались при Локомотиве. Все лучшие игроки оставались в своих клубах. Хватит уже гнать!!
В Спартак приходили обычные игроки (Митрески, Тернавский, Баранов, Булатов, Ледяхов, Никифоров, Хлестов, Кульков, Евсеев, Робсон, Маркао, Бузникин, Калиниченко, Ширко… и т.д. и т.п.) и становились игроками с большой буквы благодаря Спартаку.
Мы не ослабляли соперников, выдёргивая лучших игроков (Данни, Рондон, Бухаров, Нобоа и т.д.). Ты перепутал нас с другой командой.
Хватит уже оправдывать своё бессилие в те годы и сваливать всё на Спартак. Научитесь искать проблемы внутри себя, а не снаружи.
Если бы Спартак был «молодец среди овец», тогда бы он постоянно проваливался в еврокубках. Но Спартак в те годы был единственным клубом страны, который тащил на себе клубный рейтинг и регулярно унижал евро-грандов.
Спартак был первым не потому что КАМАЗ (Набережные Челны), или Текстильщик (Камышин), или Жемчужина (Сочи), или ЦСКА с Торпедо были слабаками, а потому, что мы были просто лучшими. И подтверждали мы это, обыгрывая: Реал, Ливерпуль, Аякс, Фейеноорд, Наполи, Арсенал…
Не надо грязи. Не надо иллюзий.
juvenale
juvenale ответил cska.78
вчера в 23:58
cska.78:
Чего ты мне накидал? Это ветка о ЛЕ, накидай мне победы спартака в еврокубке!
ух ты у цдка целый 1 ку,который давно уже мусорный турнир.Когда хотя бы пройдете в полуфинал ЛЧ тогда и поговорим
juvenale
juvenale ответил Leha-ha50
вчера в 23:57
Leha-ha50:
Одна надцатая еврокубков никого не интересует. Вот возьмете ( что маловероятно) трофей европейский тогда и похваляйся. А за одну восемтырнадцатую трофеев не дают!!!
    juvenale
    juvenale ответил Tommy Lee
    вчера в 23:56
    Tommy Lee:
    А за это что вручили в Европе, может хоть грамоту какую то? Да и когда это было, когда Романцев на деньги нищего народа строил "суперклуб"?
    в прошлом сезоне выиграли,а что выиграл ЦСКА?левый кубок уефа,который после 2000 стал мусорным турниром
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 23:47
    Хорошее уселенее. Удачи Ханне и всему Спартаку!
    Faustello
    Faustello ответил Литейный 4
    вчера в 22:43
    Литейный 4:
    Не того цвета пупсики:)))
    Мне красить некогда, имена те )))
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Faustello
    вчера в 22:43
    Faustello:
    https://www.youtube.com/watch?v=mH5i8DIoxwk
    Не того цвета пупсики:)))
    Faustello
    Faustello
    вчера в 22:38
    Tommy Lee
    Tommy Lee ответил Крейсер
    вчера в 21:59
    Крейсер:
    А в чём вина Романцева перед "нищим народом"? Народ был "нищий" по вине Романцева? Он должен был оставить футбол и подождать пока народ перестанет быть нищим?? Или может он построил Спартак за счёт исчезнувшего Пенсионного фонда СССР???
    А за какие он деньги строил клуб? Народ нищенствовал, а Спартак покупал всё что движется.
    vistory
    vistory
    вчера в 21:37
    Ханни, возможно, не даст проиграть больше 7-0, но от 6-0 нет гарантии.
    Расул Манаев
    Расул Манаев ответил ПерекатиПоле
    вчера в 21:26
    И 27 ноября )))
    Крейсер
    Крейсер ответил Tommy Lee
    вчера в 21:21
    Tommy Lee:
    А за это что вручили в Европе, может хоть грамоту какую то? Да и когда это было, когда Романцев на деньги нищего народа строил "суперклуб"?
    А в чём вина Романцева перед "нищим народом"?
    Народ был "нищий" по вине Романцева?
    Он должен был оставить футбол и подождать пока народ перестанет быть нищим?? Или может он построил Спартак за счёт исчезнувшего Пенсионного фонда СССР???
    CTAPbIU
    CTAPbIU
    вчера в 21:08
    Так для этого и купили. Супер!
    fcspartak
    fcspartak
    вчера в 20:26
    Одни с белупы пополнилась, другие на манекены феерят)
    proezd2
    proezd2 ответил Шуnя771
    вчера в 20:22
    Шуnя771:
    Нет! В Бильбао ничья, а дома победить!)
    общий итог ,идём дальше...
    Tommy Lee
    Tommy Lee ответил juvenale
    вчера в 20:20
    juvenale:
    Чемпион (22): 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953 , 1956, 1958, 1962, 1969, 1979 , 1987, 1989 / 1992, 1993, 1994 ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17 Кубок России Кубок СССР / Кубок России Обладатель (13): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, / 1993/94, 1997/98, 2002/03 Лига чемпионов УЕФА Кубок европейских чемпионов 1/2 финала: 1990/91 UEFA Cup Кубок УЕФА 1/2 финала: 1997/98 Кубок обладателей кубков УЕФА Кубок обладателей кубков 1/2 финала: 1992/93
    А за это что вручили в Европе, может хоть грамоту какую то?

    Да и когда это было, когда Романцев на деньги нищего народа строил "суперклуб"?
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил juvenale
    вчера в 20:19
    juvenale:
    Чемпион (22): 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953 , 1956, 1958, 1962, 1969, 1979 , 1987, 1989 / 1992, 1993, 1994 ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17 Кубок России Кубок СССР / Кубок России Обладатель (13): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, / 1993/94, 1997/98, 2002/03 Лига чемпионов УЕФА Кубок европейских чемпионов 1/2 финала: 1990/91 UEFA Cup Кубок УЕФА 1/2 финала: 1997/98 Кубок обладателей кубков УЕФА Кубок обладателей кубков 1/2 финала: 1992/93
    Одна надцатая еврокубков никого не интересует. Вот возьмете ( что маловероятно) трофей европейский тогда и похваляйся.
    А за одну восемтырнадцатую трофеев не дают!!!
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 20:07
    Софья проставилась Педрам? :)))
    mugik1973
    mugik1973
    вчера в 20:00
    Для цска 78 только 31и отпрыгивают и собеседника в игнор вносят
    mugik1973
    mugik1973
    вчера в 19:59
    Для цска 78 даже палка один раз в жизне стреляет
    olegmih1987
    olegmih1987 ответил Вагабунди
    вчера в 19:53
    Оренбург забыл!
    cska.78
    cska.78 ответил juvenale
    вчера в 19:36
    juvenale:
    Чемпион (22): 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953 , 1956, 1958, 1962, 1969, 1979 , 1987, 1989 / 1992, 1993, 1994 ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17 Кубок России Кубок СССР / Кубок России Обладатель (13): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, / 1993/94, 1997/98, 2002/03 Лига чемпионов УЕФА Кубок европейских чемпионов 1/2 финала: 1990/91 UEFA Cup Кубок УЕФА 1/2 финала: 1997/98 Кубок обладателей кубков УЕФА Кубок обладателей кубков 1/2 финала: 1992/93
    Чего ты мне накидал? Это ветка о ЛЕ, накидай мне победы спартака в еврокубке!
    juvenale
    juvenale ответил cska.78
    вчера в 19:31
    cska.78:
    Толку то, все равно никогда ничего не выиграют!
    Чемпион (22): 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953 , 1956, 1958, 1962, 1969, 1979 , 1987, 1989 / 1992, 1993, 1994 ,1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17
    Кубок России Кубок СССР / Кубок России
    Обладатель (13): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92, / 1993/94, 1997/98, 2002/03
    Лига чемпионов УЕФА Кубок европейских чемпионов
    1/2 финала: 1990/91
    UEFA Cup Кубок УЕФА
    1/2 финала: 1997/98
    Кубок обладателей кубков УЕФА Кубок обладателей кубков
    1/2 финала: 1992/93
    nikolah
    nikolah
    вчера в 19:19
    подписали всё таки
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил Против ЦСКА
    вчера в 19:19
    Против ЦСКА:
    «Спартак» заявил Ханни на матчи Лиги Европы. --------------------------------------------------------------------------- Желаю "Спартаку" и Ханни хорошего сотрудничества.!
    Не поможет.
    viv
    viv ответил cska.78
    вчера в 19:17
    cska.78:
    Толку то, все равно никогда ничего не выиграют!
    А разве кто то думает иначе?
    denmig
    denmig
    вчера в 19:09
    И прекрасно! Пусть дрожат осенние листы! И кони паровозы , сбг!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил proezd2
    вчера в 19:07
    proezd2:
    жаксы! дома победить ,а в Бильбао ничья .
    Нет!
    В Бильбао ничья, а дома победить!)
    proezd2
    proezd2
    вчера в 19:03
    жаксы!
    дома победить ,а в Бильбао ничья .
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