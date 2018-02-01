«Спартак» заявил Ханни на матчи Лиги Европы

«Спартак» огласил заявку команды на матчи Лиги Европы. В список попали 25 футболистов:
Ребров, Селихов, Петкович, Таски, Боккетти, Тигиев, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Джано, Леонтьев, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Зобнин, Пашалич, Попов, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано, Нимели, Давыдов, Роша.
Отметим появление в заявочном листе новичка команды Софьяна Ханни.
15 февраля «красно-белым» предстоит встреча с «Атлетиком», 22 февраля состоится ответный поединок в Бильбао.
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Желаю "Спартаку" и Ханни хорошего сотрудничества.!
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Желаю "Спартаку" и Ханни хорошего сотрудничества.!