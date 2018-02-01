Кириченко: «Ханни — универсал, который способен сыграть сразу на нескольких позициях»

Летом 2016 года нынешний полузащитник «Спартака» Софьян Ханни представлял цвета «Андерлехта» в квалификационных матчах Лиги чемпионов и позволил бельгийской дружине сыграть вничью с «Ростовом», отметившись голом. Бывший тренер ростовчан Дмитрий Кириченко вспоминает об этих временах:

«Да, Ханни выделялся. Хотя в том „Андерлехте“ и без алжирца хватало сильных игроков. Назову Стивена Дефура и Юри Тилеманса, которые сейчас выступают соответственно за „Бернли“ и „Монако“.

На разборе перед игрой его фамилия звучала не раз. Это универсал, который способен сыграть сразу на нескольких позициях. Быстрый, отлично принимает мяч. С поставленным ударом из любого положения.

Задачи перекрыть именно этого игрока в ответном гостевом матче не ставилось. Мы грамотно действовали против „Андерлехта“ в целом. И добились нужного результата.

Не было ли желания приобрести Ханни? Мы же не „Спартак“. Полагаю, алжирец и два года назад стоил прилично. У „Ростова“ таких денег не было».

Напомним, что «красно-белые» уже включили Ханни в заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы.