Как и ожидалось, защитник «Кальяри» Грегори ван дер Вил продолжит карьеру в МЛС. ФК «Торонто» подписал с 29-летним голландцем контракт, сроки которого не разглашаются. По неофициальной информации — два года.

Футболист провел лишь шесть матчей за «красно-синих», так и не реализовав свой шанс закрепиться в составе клуба из Серии А.

Напомним, что раньше ван дер Вил выступал за ПСЖ.

