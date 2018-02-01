Костакурта подтвердил, что Манчини претендует на работу в сборной Италии

Наставник «Зенита» Роберто Манчини всерьез претендует на должность нового тренера сборной Италии, теперь об этом говорят и официальные лица тамошнего футбола.

1 февраля бывшего защитника «Милана» Алессандро Костакурту назначили помощником комиссара Итальянской федерации футбола. Он и рассказал о возможных претендентах:

«Вскоре мы должны начать переговоры. Спешить нет нужды, но первые шаги нужно сделать как можно раньше. Имена претендентов вы уже слышали, с некоторыми мы немало поиграли вместе. Один из них — Манчини.

Если говорить об Антонио Конте, он сотворил спортивное чудо на прошлом Евро».