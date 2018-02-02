«Спартак» сохраняет шансы подписать Льяича

Полузащитник «Торино» Адем Льяич всё ещё может стать игроком «Спартака». По информации источника, главный тренер туринцев Вальтер Маццарри не рассчитывает на 26-летнего футболиста, поэтому клуб ждёт новых предложений по игроку. Отмечается, что хавбек сборной Сербии может продолжить карьеру в московском «Спартаке», чемпионате Китая, либо отправится в клуб из МЛС.

Напомним, ранее «Спартак» не устроила сумма, которую «быки» запросили за Льяича. Затем президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что клуб не собирается расставаться с сербским футболистом.