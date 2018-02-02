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«Спартак» сохраняет шансы подписать Льяича

сегодня, 04:42

Полузащитник «Торино» Адем Льяич всё ещё может стать игроком «Спартака». По информации источника, главный тренер туринцев Вальтер Маццарри не рассчитывает на 26-летнего футболиста, поэтому клуб ждёт новых предложений по игроку. Отмечается, что хавбек сборной Сербии может продолжить карьеру в московском «Спартаке», чемпионате Китая, либо отправится в клуб из МЛС. 

Напомним, ранее «Спартак» не устроила сумма, которую «быки» запросили за Льяича. Затем президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что клуб не собирается расставаться с сербским футболистом.

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Все комментарии
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL ответил Кlassе
сегодня в 11:04
Кlassе:
В России до конца февраля открыто
а в италии?игрок с италии
cpartak60
cpartak60 ответил Colchoneros
сегодня в 10:53
Colchoneros:
Закрыто!
у нас то еще открыто!
cpartak60
cpartak60
сегодня в 10:52
по-моему никого подписывать не надо!хватит этих!если только с тем расчетом,что кто то летом уйдет то тогда да!да и то русских бы надо!легионеров не в обиду им сказано нам хватит!
kust07
kust07
сегодня в 10:31
Зачем столько легионеров? Где свои воспитанники?
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
сегодня в 09:40
кто такой?
makkie
makkie
сегодня в 09:33
Не похоже на правду - фланги укомплектованы, если брать еще одного лигионера, то придется продавать кого-то из чемпионского состава. Думаю, Каррере лучше сохранить имеющийся костяк до лета.
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
сегодня в 09:05
Лучше Вериссимо подпишите)
Кlassе
Кlassе ответил KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 08:47
KZ KZ FOOTBАL:
а что ТО еще открыто?
В России до конца февраля открыто
Кlassе
Кlassе
сегодня в 08:46
И так атака сильнейшая в чемпионате, куда еще Ляич?
Miaf
Miaf ответил cska plus
сегодня в 08:29
cska plus:
Чё то федун переключился на белых.
Мусса видимо как уголек , потому что редко моется?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:33
С китайцами сложно было конкурировать
Colchoneros
Colchoneros ответил KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 07:33
KZ KZ FOOTBАL:
а что ТО еще открыто?
Закрыто!
cska plus
cska plus
сегодня в 07:12
Чё то федун переключился на белых.
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 06:48
а что ТО еще открыто?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:54
Хороший игрок для лучшего клуба России.
Посмотрим, чем все это, в итоге, закончится.
parallels
parallels
сегодня в 04:53
даже гадать не стоит, что игроку очень стыдно переходить в спартак, поэтому он скрылся в неизвестном направлении, чтобы те не смогли его дозаявить в ЛЕ до 1 февраля. а теперь пофиг, можно выползать из убежища и троллить спартак своим мифическим переходом, гоняя селекционеров туда-сюда.
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