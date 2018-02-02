Коваль: «Ла Лига – это нечто невероятное»

Голкипер Максим Коваль, сменивший киевское «Динамо» на «Депортиво», поделился впечатлениями от испанского чемпионата:

«Если бы кто-то сказал мне пару лет назад, что я буду наблюдать матч „Депортиво“ в Ла Лиге со скамейки запасных, я бы ответил, что он сумасшедший. Я очень доволен и немного нервничаю, потому что я все еще не до конца освоился в команде. Но я в отличной команде, в меня верят президент, главный тренер и тренер вратарей, и я должен быть благодарен также президенту „Динамо“ за предоставленную мне возможность.

Если ты хочешь стать лучше – должен работать. И я очень рад, что некоторые ребята также остаются потренироваться дополнительно. Я хочу, чтобы меня воспринимали как игрока, который много работает, а не как того, кому повезло.

Как проходил переход в „Депортиво“? Мы были на сборах в Марбелье. Мы закончили тренировку, и я уже спал, когда получил звонок от агента, спрашивающего, хочу ли я играть в „Депортиво“. Я попросил его дать мне час, чтобы позвонить моей жене и отцу. Было непросто — „Депортиво“ и „Динамо“ несколько раз меняли свое мнение — но в конце концов я стал игроком „Депора“ и очень благодарен.

Ла Лига – это нечто невероятное. Люди, камеры... Все, как во сне.

Когда приехал, не понимал, как „Депортиво“ может быть так низко (18-е место в турнирной таблице). Тут очень хорошие игроки, клуб – все. „Депортиво“ должен быть в первой десятке, может быть, в первой шестерке.

Я уже изучаю испанский язык. Например, когда интервью закончится, я смогу попрощаться с вами фразой „Hasta luego“ („увидимся“)».