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Коваль: «Ла Лига – это нечто невероятное»

сегодня, 09:00

Голкипер Максим Коваль, сменивший киевское «Динамо» на «Депортиво», поделился впечатлениями от испанского чемпионата:

«Если бы кто-то сказал мне пару лет назад, что я буду наблюдать матч „Депортиво“ в Ла Лиге со скамейки запасных, я бы ответил, что он сумасшедший. Я очень доволен и немного нервничаю, потому что я все еще не до конца освоился в команде. Но я в отличной команде, в меня верят президент, главный тренер и тренер вратарей, и я должен быть благодарен также президенту „Динамо“ за предоставленную мне возможность.

Если ты хочешь стать лучше – должен работать. И я очень рад, что некоторые ребята также остаются потренироваться дополнительно. Я хочу, чтобы меня воспринимали как игрока, который много работает, а не как того, кому повезло.

Как проходил переход в „Депортиво“? Мы были на сборах в Марбелье. Мы закончили тренировку, и я уже спал, когда получил звонок от агента, спрашивающего, хочу ли я играть в „Депортиво“. Я попросил его дать мне час, чтобы позвонить моей жене и отцу. Было непросто — „Депортиво“ и „Динамо“ несколько раз меняли свое мнение — но в конце концов я стал игроком „Депора“ и очень благодарен.

Ла Лига – это нечто невероятное. Люди, камеры... Все, как во сне.

Когда приехал, не понимал, как „Депортиво“ может быть так низко (18-е место в турнирной таблице). Тут очень хорошие игроки, клуб – все. „Депортиво“ должен быть в первой десятке, может быть, в первой шестерке.

Я уже изучаю испанский язык. Например, когда интервью закончится, я смогу попрощаться с вами фразой „Hasta luego“ („увидимся“)».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:17
понятное дело после УПЛ лолига - космос, но АПЛ, парень, это вообще другая вселенная.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:31
Похоже в "скакуляндии" совсем все плохо!!! Если игрок бежит, из команды регулярно борющейся за чемпионство, в 18ю команду и еще и восторгается.
cska plus
cska plus
сегодня в 09:37
Нет, АПЛ - это нечто невероятное.
FILL3286
FILL3286
сегодня в 09:18
Помойка одним словом!
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