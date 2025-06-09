«Арсенал» продлит контракт с 18-летним игроком, который интересен «Реалу»

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вчера, 11:01

«Арсенал» решил подписать новое двухлетнее соглашение с защитником сборной Англии после того, как интерес к игроку проявил «Реал».

Льюис-Скелли — воспитанник «Арсенала». Его действующее соглашение истекает в июне 2026 года. В прошедшем сезоне 18-летний левый защитник сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом, отдал 2 голевых передачи и получил 8 карточек (6 жёлтых и 2 красных). Портал Transfermarkt оценивает англичанина барбадосского происхождения в 45 миллионов евро.