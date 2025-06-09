Очередной трофей Роналду. Португалия выиграла Лигу наций

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сегодня, 01:52

Стала единственным двукратным победителем турнира.

После ярчайшего полуфинала против Франции Испания выглядела фаворитом в решающем поединке. Не должны были смутить проблемы, которые испытали испанцы в конце поединка против французов, когда почти растеряли преимущество в четыре мяча и победили со счетом 5:4. У Португалии проблем с Германией было не меньше – пришлось включать силу воли, отыгрываться и вырывать победу со счетом 2:1.

Продолжение полета

Первый тайм финального поединка был скорее продолжением полуфинальной игры сборной Испании. Подопечные Луиса де ла Фуэнте летели в атаку, лучше контролировали мяч, больше создавали угроз, что четко отражалось и в статистике: 58 процентов владения мячом, семь ударов против двух. Особенно мощным получился отрезок в середине тайма, когда португальцы оказались прижатыми к воротам, а испанцы создавали момент за моментом. Этот натиск логично перерос в голевую атаку.

И если в матче с Францией у Испании каждый гол получался красивейшим, то тут не обошлось без отскоков и рикошетов. Мартин Субименди протащил мяч, отдал его правее на Ламина Ямаля, который навесил к вратарской, где случился небольшой цирк. Рубен Диаш опередил своего вратаря и Микеля Ойарсабаля, откинув мяч назад. Чтобы до него не добрался Нико Уильямс, Жоау Невеш ткнул куда глаза глядят, а получилось на все того же Субименди, который пробил по пустым воротам.

Такое развитие событий казалось логичным. А вот стремительный ответ Португалии – нет. Себя проявил на ровном месте Нуну Мендеш, который воспользовался тем, что затяжная перепасовка усыпила всех. Он взял мяч и нагло полез в штрафную, а потом не менее нагло пробил в дальний угол и попал. Никто особо не понял, как это произошло. Пропущенный гол не вышиб Испанию из колеи, хотя игра стала чаще зависать в центре поля.

Уже перед самым перерывом подопечные де ла Фуэнте забили второй. Педри разогнал атаку по центру и выдал проникающий пас на Ойарсабаля, который в касание в борьбе с защитником пробил мимо голкипера. Португальцы яростно оспаривали взятие ворот, потому что перед этим Бернарду Силва упал в единоборстве с Робином Ле Норманом. Однако VAR не усмотрел там нарушений.

Кстати, видеоассистенты брали небольшую паузу после каждого гола, потому что во всех случаях можно было потенциально к чему-то придраться. Например, в первом случае смотрели на предмет офсайда у Ойарсабаля, который в нем стоял, но активно в эпизоде не участвовал. Во втором случае просматривали на предмет офсайда у Роналду, с заброса на которого началась голевая комбинация. В пользу гола VAR склонился и в третьем случае.

Запал кончился

Даже при том, что первый тайм завершился в пользу сборной Испании, можно было заметить, что она далека от своей свежести и атакующей формы, которую демонстрировала в полуфинале. Нико Уильямс и Ламин Ямаль все еще напрягали защиту соперника, но это было не так драматично, а порой они вовсе выпадали, как и их партнеры по нападению. И тут нужно отметить более решительные действия Роберто Мартинеса. Хотя это и объяснимо – его команде нужно было отыгрываться. Он не стал продолжать мучить на фланге обороны Жоау Невеша, убрав его с поля. Покинул игру и Франсишку Консейсау, который переломил ход встречи с Германией, появившись со скамейки запасных. Видимо, зря Мартинес поставил его в старт – с первых минут Шику растворился, не получилось взрывного эффекта, как это происходит при появлении на замену.

Перестановки португальцев вкупе со спадом испанцев, терявших темп и остроту, привели к логичному голу теперь уже в ворота Испании. Причем вновь кашу заварил своим внезапным резким включением Мендеш. Его прострел из пределов штрафной прервал Ле Норман, но рикошет оказался удобным для Роналду, который выиграл позицию у Марка Кукурельи и пробил в упор в касание. Это его 138-й гол за сборную, и рекорд продолжает увеличиваться.

В дальнейшем на игре уже все больше сказывался фактор усталости. Обе команды явно теряли силы. Но быстрее это происходило с испанцами. Первые замены де ла Фуэнте стал делать лишь на 75-й минуте. К этому времени Португалия провела четыре перестановки. И, кажется, что вариативность в заменах у Мартинеса оказалась большей. Перестановки испанцев не усиливали игру команды, а напротив, делали ее более предсказуемой и простой. К слову, в полуфинале с Францией тоже после замен Испания выключилась и потеряла контроль над игрой. Можно сказать, что в финальной части Лиги наций именно этот фактор стал ключевым и определяющим для футбола испанской сборной. Ее владение мячом становилось все более стерильным, а остроты было все меньше. Португалия выглядела предпочтительнее, хотя тоже не создавала умопомрачительных атак. Скажем так, ее футбол был более ровным и стабильным, а замены добавляли новых красок, не убивая темп или рисунок.

Послематчевая серия

Так или иначе, команды добрались до серии пенальти. Она стала всего лишь второй за все время их взаимоотношений. Предыдущая случилась на Евро-2012, и тогда Испания оказалась удачливее. Теперь же повезло Португалии. Всего один удар в серии не был реализован, и это случилось с попыткой Альваро Мораты, который вышел на замену. Он не смог переиграть Диогу Кошту.

Эта победа стала для Португалии первой над Испанией с 2010 года. Прервалась и внушительная беспроигрышная серия испанцев – они уступили впервые за 20 последних матчей. Несмотря на свой солидный возраст, Роналду показал, что все еще голоден до трофеев и переживает за каждый эпизод. Ему пришлось покинуть поле на 88-й минуте из-за повреждения. В серии пенальти он прятал лицо за спины партнеров, чтобы сильно не переживать, а после победного свистка расплакался от счастья. А ведь это 34-й трофей в карьере Криштиану. И третий – со сборной, которая выигрывала Евро-2016, Лигу наций в 2019-м и 2025 годах. Кстати, это теперь единственная сборная с двумя победами в данном турнире.