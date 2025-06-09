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«Ливерпуль» готов сделать окончательное предложение по Вирцу

вчера, 10:36

«Ливерпуль» сделает окончательное официальное предложение по трансферу полузащитника «Байера» и сборной Германии Флориана Вирца. Ранее леверкузенцы отклонили запрос по игроку в размере 113 миллионов фунтов стерлингов (~134,4 млн евро). «Байер» просит за Вирца 126 миллионов фунтов стерлингов (~149,9 млн евро). В ближайшие 24 часа «Ливерпуль» сделает окончательное предложение по хавбеку в размере 118 миллионов фунтов стерлингов (~140,2 млн евро). Где 100 миллионов будет выплачено сразу, а 18 в виде бонусов.

В переходе Вирца в «Ливерпуль» по-прежнему ни кто не сомневается. Немец очень хочет присоединиться к «красным» и «Байер» не будет чинить ему препятствий. Ожидается, что после матча за 3-е место в Лиге наций ситуация с трансфером будет развиваться более стремительно.

Ранее стало известно, сколько Вирц будет зарабатывать в «Ливерпуле».

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Все комментарии
Ags_0701
Ags_0701
вчера в 18:59
140,2 млн евро - это по сегодняшнему курсу 253397,5 (двести пятьдесят три тысячи триста девяносто семь целых и пять десятых) Суторминых.
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 18:49
Ох как же разводят колбасу... Вот увидите, не заиграет он в Англии. С его стилем игры, он из лазарета просто не будет вылазить. Пару раз обыграет условного Бёрна или Данка, и те ему что нибудь порвут или сломают.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:11
Ливерпуль всегда торгуется надо его подписать хорошими распасовшиком будет для Салаха
Гость
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