«Ливерпуль» готов сделать окончательное предложение по Вирцу

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вчера, 10:36

«Ливерпуль» сделает окончательное официальное предложение по трансферу полузащитника «Байера» и сборной Германии . Ранее леверкузенцы отклонили запрос по игроку в размере 113 миллионов фунтов стерлингов (~134,4 млн евро). «Байер» просит за Вирца 126 миллионов фунтов стерлингов (~149,9 млн евро). В ближайшие 24 часа «Ливерпуль» сделает окончательное предложение по хавбеку в размере 118 миллионов фунтов стерлингов (~140,2 млн евро). Где 100 миллионов будет выплачено сразу, а 18 в виде бонусов.

В переходе Вирца в «Ливерпуль» по-прежнему ни кто не сомневается. Немец очень хочет присоединиться к «красным» и «Байер» не будет чинить ему препятствий. Ожидается, что после матча за 3-е место в Лиге наций ситуация с трансфером будет развиваться более стремительно.

Ранее стало известно, сколько Вирц будет зарабатывать в «Ливерпуле».